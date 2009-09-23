رسانه و ورزش ریشه مشترک فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران شامگاه سهشنبه 31 شهریورماه در سالن همایشهای بینالمللی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد. در این مراسم محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جشنواره موضوعی در حوزههای سمعی بصری و سینمایی را فرصتی مغتنم دانست.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران گفت: این جشنواره فرصتی برای بازشناسایی ابعاد رسانهای و فرهنگی ورزشها و درک و بیان نسبت رسانه با انواع ورزش ها است. ورزش علاوه بر وجه فرهنگی به لحاظ زیباییشناختی یک هنر است. علاوه بر وجه هنری ورزشها رسانه هستند. از گذشته تا امروز ورزشها به عنوان یک رسانه انعکاس دهنده فرهنگها عمل کردهاند.
معاون سینمایی وزیر ارشاد تأکید کرد: باید به ورزش ارج بنهیم و بر بال ورزشها به خصوص ورزشهای حماسی و رزمی فرهنگ ایرانی اسلامی خود را عرضه کرده و جهانی شویم. پارهای از ورزشهای شرق دور هم، برگرفته از ورزشهای حماسی و پهلوانی ایرانی است.
جعفری جلوه نسبت کارکرد رسانهها به ویژه سینما و انواع ورزشها را از وجوه دیگر نسبت رسانه با انواع ورزش ذکر کرد و گفت: اگر ورزش به عنوان بستر فرهنگ حماسه و پهلوانی است، سینما هم در خدمت بسط و نشر این فرهنگ است. این امر را باید بیش از پیش ارج نهیم و کار ویژه خود بدانیم و در راه تحقق هر چه بیشتر آن تلاش کنیم.
در ادامه این مراسم علیرضا ساور رئیس جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران گفت: این موقعیت برای معرفی دوستان درسطح بینالمللی ایجاد شده است. ما باید نگاه ویژهای به مقوله تولید در جشنواره داشته باشیم. سال 85 نگاه ویژهای به فیلمنامهها داشتیم. تا کنون 200 اثر از این جشنواره به جشنواره بینالمللی میلان ایتالیا فرستاده شده که جایزههای مختلفی را دریافت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از پتانسیلهای داخلی استفاده کنیم قادر خواهیم بود جایگاه خاصی را در سطح جهانی و المپیک به خود اختصاص دهیم و از پتانسیل موجود در تأثیرگذاری معنوی در ورزش استفاده کنیم. این امر باعث میشود با زمینههای فرهنگی مناسب در بخش تولید، تولیدات خوبی داشته باشیم.
در بخش دیگری از این مراسم پیام ژاک روک رئیس کمیته بینالمللی المپیک به هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران قرائت شد. سپس محمدرضا ملامحمد دبیر این جشنواره پیام شاهزاده سلطان فهد عبدالعزیز رئیس فدراسیون ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی را خواند.
در بخش پایانی مراسم افتتاحیه جشنواره هشتم فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران باحضور معاون سینمایی وزیر ارشاد و رئیس و دبیر جشنواره از رضا نظام دوست، سیاوش زرین آبادی و فولادگر رییس کمیته تکواندو، علی اکبری از افغانستان، فیلمی از کشور قطر، امیرمحمد کوهستانی، رضا نظام دوست و علی منتظری تقدیر شد.
از مجید مجیدی به خاطر ساخت فیلم "رنگها به پرواز درمیآیند" نیز تقدیر شد که نماینده این کارگردان مطرح سینما در غیاب وی تندیس جشنواره را دریافت کرد. در پایان مراسم هم بعد از گرفتن عکس یادگاری از تقدیر شدگان این مراسم فیلم "رنگها به پرواز درمیآیند" مجیدی برای حاضران پخش شد.
هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی تهران از اول تا چهارم مهرماه در سینما سپیده، آکادمی ملی المپیک و سینما کانون تهران برگزار میشود.
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