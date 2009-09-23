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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

برج خنک کننده نیروگاه لوشان بازسازی شد

برج خنک کننده نیروگاه لوشان بازسازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نیروگاه لوشان از بازسازی برج خنک کن این نیروگاه که بیش از سه دهه از عمر آن می گذرد، خبر داد.

صفایی پور جمال در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هر لحظه امکان سقوط قسمتهایی از برج این نیروگاه وجود داشت که این امر موجب توقف واحد بخار می شد، افزود: برای بهینه سازی و بالا بردن عمر مفید تجهیزات برج و کاهش میزان مصرف آب استخر، تعمیر و تعویض اجزا آن و تغییر جنس فیلرها و سپراتورها از جنس چوب به p.v.c انجام شد.

وی عنوان کرد: پروژه بازسازی برج خنک کن نیروگاه لوشان با هزینه ای معادل سه میلیارد و 450 میلیون ریال برای بازسازی برج و تعویض فیلرها و سپراتورها و قطره گیرهای آن اجرا شد که در مدت پیش بینی شده یک سال شامل دو عدد از فنها بازسازی و به بهره برداری رسید.

این مسئول ادامه داد: اجرای این پروژه باعث افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف انرژی و موجب کاهش هدر رفتن آب در اثر پاشش غیر یکنواخت و کشیده شدن توسط فن از بالای برج شد و از طرفی با تعویض اسکلت فرسوده با چوبهای اشباع شده طول عمر این بخش از برج افزایش یافته است.

کد مطلب 951310

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