اتحادیه اروپا نمونه "استعمارگری مدرن" است/ اتحادیه درخدمت قدرتهای بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، "دس دالتون" معاون رئیس حزب (RSF)) ایرلند در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" با اشاره به زیانهایی که ایرلند از زمان ورود به اتحادیه اروپا در سال1973 در بخش ماهیگیری و کشاورزی متحمل شده، اظهار داشت: دیدگاه حزب ما این است که ایرلند اصلا نباید وارد اتحادیه اروپا می شد نه تنها به خاطر شرایط داخلی بلکه به خصوص به دلیل ساختارهای عمیق غیر دموکراتیک اتحادیه اروپا.

وی افزود: ما موافق مبادلات و همکاریهای بین ملتهای آزاد هستیم اما این مبادلات باید در شکل یک همکاری رخ دهد نه در قالب یک اتحادیه سیاسی.

این سیاستمدار ایرلندی با اشاره به اینکه چک و لهستان و پارلمان آلمان هنوز با پیمان اصلاحی لیسبون موافقت نکرده اند و با رد نتایج برخی همه پرسی ها مبنی بر موافقت اکثر ایرلندی ها با این پیمان اصلاحی خاطر نشان کرد که یک نه مجدد ایرلند به این قرارداد می تواند یک سناریوی کاملا جدیدی را برای اتحادیه اروپا رقم بزند.

دالتون در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که نه تنها تاریخچه ایرلند بلکه تاریخچه اروپا به ما یاد می دهد که دموکراسی زمانی به بهترین شکل ایجاد می شود که تا حد ممکن نزدیک به مردم و انسانها شکل بگیرد. تصمیماتی که مستقیما به مردم مرتبط است باید توسط خود آنها یا ساختارهای بسیار نزدیک به آنها گرفته شود.

وی همچنین اظهار داشت که ما اتحادیه اروپا را به عنوان یک فرم جدید استعمارگری ارزیابی می کنیم که شدیدا غیر دموکراتیک بوده و تنها علایق ملتهای بزرگ را مد نظر دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه خیلی جنبه های بحران های فعلی نتیجه سیاست نئولیبرالی اتحادیه اروپا است اظهار داشت: در چنین سطحی اتحادیه اروپا راه حل مسئله نبوده بلکه خود مسئله و مشکل است.