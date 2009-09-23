تاکید ابومازن بر توقف شهرک سازی/ تلاش نتانیاهو برای انحراف افکار عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، در نشست سه جانبه میان نخست وزیر رژیم صهونیستی، رئیس جمهوری آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نیویورک "بنیامین نتانیاهو" به "باراک اوباما" گفت که خواهان ارتقای فرآیند سازش است.

نتانیاهو به همراه دیگر مقامات این رژیم از جمله "ایهود باراک" وزیر جنگ و "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم اسرائیل در راستای انحراف افکار عمومی جهان خطاب به اوباما ادعا کرد : اسرائیل خواهان افزایش همکاری ها با آمریکا در جهت پیشبرد مذاکرات سازش است.

کمی قبل از برگزاری این نشست سه جانبه اوباما نشست های جداگانه ای را با هر کدام از رهبران رژیم صهیونیسیتی و فلسطینی برگزار کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این نشست سه جانبه در ادامه ادعاهای خود افزود: اسرائیل اقداماتی را در جهت پیشبرد مذاکرات سازش انجام داده که گفتگو با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه از جمله این موارد است.

این درحالیست که برخی مقامات کابینه رژیم صهیونیستی اخیرا گفته اند: توقف شهرک سازی در کرانه باختری منوط به عادی سازی روابط با برخی از کشورهای عربی است.

ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درحالی مطرح می شود که این رژیم در راستای بی توجهی به خواست جامعه جهانی به ویژه آمریکا همچنان به توسعه شهرک سازی و مصادره اراضی فلسطینی در کرانه باختری ادامه می دهد.

اوباما همچنین پس از دیدار با نتانیاهو با ابومازن دیدار کرد. رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در این نشست بار دیگر بر توقف شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس تاکید کرد.

ابومازن روز سه شنبه گفت: رژیم صهیونیستی باید نسبت به موضوعات اصلی مورد مناقشه مذاکرات صلح پایبند باشد که از جمله این موارد می توان به مرزها، آب و بیت المقدس اشاره کرد.

وی افزود: در نشست سه جانبه بار دیگر موضع خود را روشن می کنیم و از پایبندی به تعهداتمان در قبال نقشه راه سخن می گوییم و از رژیم صهیونیستی می خواهیم تا به تعهدات خود درباره توقف شهرک سازی پایبند باشد.

در همین حال مقامات فلسطینی تاکید کردند: آمریکا بارها متعهد شده است که به توسعه شهرک سازی پایان دهد.

خبر شرکت ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در نشست روز سه شنبه با اوباما و نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در حالی اعلام می شود که وی پیش از این، از توقف کامل تمام فعالیتهای شهرک سازی به عنوان پیش شرط مذاکرات خود با نتانیاهو و اوباما در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده بود.

طی نشست سه جانبه اوباما یک فرصت سه هفته ای (تا اواسط ماه اکتبر) را به مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی برای پاسخگویی به مباحث مهم مذاکرات سازش و برآورده کردن تقاضاهای دو طرف داد.

باراک اوباما همچنین از مقامات رژیم صهیونیستی و فلسطینی خواست تا تلاشهای بیشتری را در جهت پیشبرد مذاکرات سازش و از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه انجام دهند.

وی افزود: جرج میچل دوباره هفته آینده با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار خواهد کرد و به رایزنی های خود با مقامات دو طرف ادامه می دهد.

در همین حال یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اوباما تلاشهای قابل توجهی را در جهت پیشبرد مذاکرات سازش انجام داده و خواهان مشاهده یک نتیجه خوب است.