هفته سوم لیگ ستارگان قطر از فردا آغاز می شود/ استراحت اجباری برای یاران رضایی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست از هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر تیم الخور در خانه از الشمال پذیرایی می کند و الریان نیز پذیرای السیلیه خواهد بود. در این هفته قرار بود تیم الاهلی که از وجود رحمان رضایی در ترکیب خود بهره می برد به مصاف ام صلال برود که این بازی به علت حضور تیم ام صلال در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا لغو و برگزاری آن به تاریخی دیگر موکول شد.

- برنامه کامل دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

پنجشنبه - 2/7/88

* الخور - الشمال

* الریان - السیلیه

جمعه - 3/7/88

* السد - الخریطیات

* قطر - الوکره

شنبه - 4/7/88

* العربی - الغرافه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- السد 6 امتیاز - تفاضل گل 8+

2- الغرافه 6 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- العربی 4 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- الوکره 4 امتیاز - تفاضل گل 1+

---------------------------------------

9- الخریطیات یک امتیاز - تفاضل گل 1-

10- الخور یک امتیاز - تفاضل گل 3-

11- الشمال بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

12- ام صلال بدون امتیاز - تفاضل 6-