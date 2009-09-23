گرجستان روسیه را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، اتهام گرجستان به روسیه به خاطر ورود کشتی "نووراسیسک" گارد ساحلی روسیه به آبهای آبخازیا و قصد استقرار ناوچه های تکمیلی این گارد در منطقه بوده است.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه گرجستان آمده است : روسیه با عملکرد خود به سیاست های مهاجمی در قبال گرجستان ادامه می دهد و این بار به تصرف بخشی از آبهای آبخازیا اشغال شده دست می زند که از سوی جامعه بین المللی آبهای گرجستان محسوب می شوند.

گفته می شود روسیه به زودی در حدود هشت ناوچه طرح جدید "سوبول" و "مانگوست" جهت حراست از آبهای آبخازی به محل اعزام خواهد کرد.

گرجستان، آبخازیا و آبهای آن را متعلق به خود می شمارد. بعد از برسمیت شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی توسط روسیه، تفلیس روابط سیاسی خود را با مسکو قطع نموده و آبخازیا و اوستیای جنوبی را مناطق اشغال شده نامید.