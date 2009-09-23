گلی که پرپر شد

به گزارش خبرنگار مهر در پی درگذشت پرویز مشکاتیان وانعکاس دیدگاههای دیگر هنرمدان نسبت به آثار و احوال او کامبیز روشن روان آهنگساز و استاد دانشگاه که هم اینک در کانادا مشغول تدریس و تالیف موسیقی است یادداشت کوتاهی را برای مهر فرستاده است که در ادامه می خوانیم.

در میان هر صد نفری که به فراگیری موسیقی می پردازند فقط تعداد اندکی می توانند به مقام استادی در نوازندگی، خوانندگی یا آهنگسازی برسند. این تعداد قلیل هنرمندان برجسته که مردم نیز آنها را به استادی می پذیرند معمولا کسانی هستند که بهترین سالهای عمر خود را در فراگیری، تمرینهای بی وقفه، خود سازی، تولید و عرضه هنرشان گذرانده اند.



در این میان هنرمندانی که از خلاقیت و افکار نو برخوردارند جایگاه والاتری پیدا می کنند. نگاهی به آثار ساخته شده هنرمند فقید پرویز مشکاتیان خصوصا آنهایی که با صدای استاد مسلم آواز محمد رضا شجریان اجرا شده خلاقیت، نوآوری و نبوغ او را در خلق ملودیهای زیبا و تغییراتفرمال در ساختار فرمهای تصنیف، پیش درامد، چهارمظراب و رنگ به خوبی نشان می دهد.



خروج از قالبهای بسته و کلیشه ای شده فرمهای موسیقی سنتی ایران و ایجاد تغییرات مناسب برای بیان بهتر و کاملتر بیان هنری و مکنونات ذهنی هنرمند، نیازمند حضور فعال و پر تلاش هنرمندانی خلاق، آینده نگر و پیشرو است ضمن اینکه این افراد می باید از اعتبارهنری، علم، توانایی تکنیکی و تخصصی لازم نیز برخوردار باشند. که پرویز مشکاتیان به حق یکی از آنها بود.



فقدان این قبیل هنرمندان برای جامعه هنری ضایعه بزرگی است که جایگزینی آنها به سادگی میسر نیست. هر چند این موسیقیدان برجسته طی ده سال گذشته فعالیت زیادی نداشت ولی آثار بجا مانده از او به صورت قطعات چاپ شده برای سنتور و آهنگهای موسیقی سازی و آوازی در قالب موسیقی سنتی یادگارهای با ارزشی هستند که یاد و خاطره او را برای همیشه زنده نگه خواهند داشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.