شکست نشست سه جانبه نیویورک/ یخ زدگی روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت که تحلیلگران سیاسی نیز پیش از این شکست احتمالی این نشست را پیش بینی کرده بودند.

بر این اساس پافشاری "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر تداوم شهرک سازی و از سویی عدم حمایت اکثر گروههای فلسطینی از حضور "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان در نشست سه جانبه نیویورک خود نوید شکست این مذاکرات را قبل از برگزاری می داد.

این در حالیست که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و ضلع سوم این مذاکرات، پس از ناکامی در این نشست که به کارنامه شکست هایش اضافه می شود، از ابومازن و نتانیاهو خواست که نمایندگان خود را هفته آینده برای پیگیری نتایج این مذاکرات به واشنگتن بفرستند.

وی در این باره افزود: دیگر نباید درباره از سرگیری مذاکرات بحث شود، بلکه باید در فکر حل بحران بوجود آمده بود که ما را به اهداف مورد نظر نزدیک می کند.

اوباما در اظهاراتی خوشبیانه اضافه کرد: نشست سه جانبه در دستیابی به اهداف خود گامی به جلو برداشت.

این در حالیست که واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد و اکثر منابع خبری و تحلیلگران سیاسی از شکست نشست سه جانبه نیویورک در برداشتن گامی هر چند کوچک در مسیر گفتگوهای سازش فلسطین و رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

در این دیدار ابومازن همچنان بر توقف شهرک سازی تاکید کرد، در حالی که نتانیاهو با تاخیر 25 دقیقه ای خود برای حضور در این نشست در واقع به اوباما و رئیس تشکیلات خودگردان دهن کجی کرد.