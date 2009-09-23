دانش آموزان 38 سمنانی مدرسه خود را بازسازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دانش آموزان و فارغ التحصیلان سال 51 - 50 دبیرستان صفایی سمنان بعد از مشارکت در ساخت مدرسه خود، امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سال 88 همراه با دانش آموزان در سال تحصیلی جدید در حرکتی نمادین به سر کلاس درس رفتند.

این دانش آموزان با کمک 600 میلیون ریالی در ساخت این واحد مشارکت کرده اند تا دبیرستان صفایی سمنان در زمینی به وسعت سه هزار و 315 مترمربع و زیربنای دو هزار و 248 متر مربع در 12 کلاس دوباره احداث شود.

این افراد با مشارکت در طرح "یادی به یاد دیروز" به عرصه مشارکت در مدرسه سازی وارد شدند و قصد دارند به پاس تقدیر از یکی دبیران و معلمان خود مدرسه دیگری را با نام "فرشاد" در سمنان بنا کنند.

این دبیرستان با هزینه یک میلیارد ریال با مشارکت 70 نفر از دانش آموزان قدیمی این دبیرستان و کمک اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان ساخته شده است.