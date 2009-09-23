تعامل استاد و دانشجو بر اساس رفتار دینی/ تحول در فضای فرهنگی دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار با هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در نظام آموزشی ما ارتباط اخلاقی و معنوی با دانشجویان جزء وظایف اساتید تلقی نشده است گفت: در صورت لحاظ جنبه های اخلاقی و تربیتی در روابط اساتید با دانشجویان فضای دانشگاه به شکل گسترده ای تلطیف می شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حضور طیف وسیع جوانان در دانشگاهها گفت: وجود روحیه آزادگی، استقلال و آرمانخواهی دانشجویان در دانشگاهها را نباید تهدید تلقی کرد بلکه در صورت برنامه ریزی مناسب این روحیه می تواند فرصت بی بدیعی را برای رشد و توسعه همه جانبه کشور فراهم آورد.

وی با تاکید براینکه گسترش فضای معنوی و اخلاقی در دانشگاهها یک ضرورت است، گفت: تلاش برای ایجاد دانشگاه ارزش مدار هیچگونه منافاتی با تلاش همه جانبه برای کسب دستاوردهای علمی و پژوهشی و فناوری نوین ندارد بلکه صرفا جهت گیریهای علمی و آموزشی را هدفمند می سازد.

دانشجو افزود: بازنگری در آیین نامه های ارتقاء اساتید، تدوین دروسی نظیر" آینده پژوهی" و "تجاری سازی علم" از برنامه های پیش روی وزارت علوم در دوره جدید است.

وی با اشاره به پیشرفتهای علمی و پژوهشی کشور در چند ساله اخیر گفت: حمایت و ایجاد تسهیلات برای توسعه تحقیقات و فناوری از جدی ترین برنامه های این وزارتخانه برای جهش علمی است.