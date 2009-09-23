تاکید وزیر علوم و روسای دانشگاهها به ایجاد انس میان تشکلهای دانشجویی

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه روسای دانشگاههای سراسر کشور با وزیر علوم سیاستها و اولویتهای وزیر در زمینه مسائل آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری مطرح شد و وزیر جدید در این زمینه توضیحاتی را ارائه کرد.

وی افزود: رئوس مطالب ارائه شده توسط کامران دانشجو مبتنی برهمان برنامه ای که وی در مجلس ارائه کرد بود و با طرح جامع آموزش عالی کشور نیز منطبق بود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: روسای دانشگاه نیز در این جلسه درباره سیاستهای کلی و مسائلی که باید در زمینه آموزش عالی اجرا شود صحبت کرده و نظرات خود را به وزیر علوم ارائه کردند.

وی افزود: کامران دانشجو در زمینه مسائل دانشجویی ضمن تاکید بر لزوم انس و الفت در دانشگاهها به تشریح وظایف اساتید پرداخت و تاکید کرد که برای استاد اعتقادات، کار و آینده دانشجو باید مهم باشد به طوری که دانشجو متوجه حسن نیت استاد و مسئولین دانشگاه بشود.

ایجاد انس و الفت بین تشکلهای دانشجویی

فرهاد دانشجو گفت: از دیگر مسائل مهم مطرح شده در این نشست ایجاد انس و الفت بین تشکلهایی است که در دانشگاهها فعالیت می کنند. هر چند که ممکن است این تشکلها از نظر برداشتهای سیاسی و فرهنگی با هم تفاوت داشته باشند باید یاد بگیرند که فضای دانشگاه را دوستانه و توام با فرهیختگی نگهدارند.

ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر در دانشگاه

وی افزود: وزیر علوم در این نشست خواهان ایجاد فضای تعامل و تبادل نظر در دانشگاه شد و از مسئولین دانشگاههای کشور خواست انتظار نداشته باشند که دانشجو مطیع و فرمانبردار آنها باشد.

حفظ روحیه نقد و انتقاد در دانشگاهها

دانشجو گفت: در این جلسه بر اهمیت حفظ روحیه نقد و انتقاد در دانشگاهها اشاره شد و روسا و وزیر علوم به این نکته پرداختند که مسئولان دانشگاهها چگونه باید به صورت هدایت کننده عمل کرده و تحملشان نسبت به مسائل دانشجویی بالا باشد.

وی افزود: در زمینه مسائل فرهنگی نیز عنوان شد که باید رابطه واقعی بین علم و ایمان ظهور بیرونی پیدا کند.

نگاه ویژه به کارمندان دانشگاهها

رئیس دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به مهر گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نگاه ویژه ای به کارمندان دانشگاهها داشته و معتقد است که این قشر تاثیر زیادی بر دانشجویان و اساتید دارند و ضروی است که امکانات مادی و معنوی بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود.

وی افزود: از جمله بحث هایی که در زمینه مسائل آموزشی دانشگاهها در این نشست مطرح شد می توان به ارتقای کیفیت آموزش، ایجاد رشته های بین رشته ای و تجاری سازی محصولات علمی به نحوی که قابل استفاده باشد اشاره کرد.

دانشجو گفت: وزیر علوم در زمینه مسائل پژوهشی به خصوص توجه به نیازهای جامعه و کاربرد در صنعت تاکید داشته و روسای دانشگاه را موظف به برنامه ریزی کاربردی برای پژوهشهای خود کرد.

وی افزود: کامران دانشجو بر آینده پژوهی نیاز جامعه در 10 سال آینده برای برنامه ریزی و اولویت بندی پژوهشهای دانشگاهی تاکید کرد.