آخرین خبرها از مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها/ مروری بر 4 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز رسمی سال جدید تحصیلی دانشگاهها هر ساله طی مراسمی با حضور ریاست جمهوری در دانشگاه تهران گرامی داشته می شود. از این رو پیش بینی می شود مطابق با سالهای گذشته مراسم گشایش سال تحصیلی دانشگاهها با حضور رئیس جمهور و مسئولین وزارت علوم و بهداشت برگزار شود.

محمود احمدی نژاد در اولین سال ریاست جمهوری خود در سال 1384 برای مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به دو دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه تهران رفت.

وی در سال 85 نیز با حضور در دانشگاه تهران در مراسم گشایش سال تحصیلی دانشگاهها شرکت کرد و در این مراسم گفت: دانشگاه باید مظهر عدالت خواهی بوده و نسل دانشجوی ما باید فریاد عدالت طلبی سر دهد چرا که عدالت خواهی به حرکت دانشجویی هویت می دهد و بدون عدالت امکان شکوفایی استعدادها وجودندارد و مهرورزی و عشق به خدا و خلق خدا در جامعه تحقق نمی یابد.

حاشیه برگزاری آئین گشایش سال تحصیلی 86 - 85

وی همچنین در این مراسم افزود: دانشگاهها باید در محیطی دوستانه کانون پژوهشگری، تعاطی افکار و تضارب آراء و تبادل دیدگاه ها و اندیشه های مختلف باشند.

رئیس جمهور دولت نهم در سال 86 نیز در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه تهران سخن گفت. وی در این مراسم ماه مهر را ماه تلاش و شکوفایی و عشق و شور در کل جامعه دانست.

احمدی نژاد در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها در سال 86 خطاب به دانشگاهیان افزود: شما به هر کجا که می روید و نام ایران می آید بدون استثنا علم، فرهنگ و انسانیت ملت تجلی می شود. ماموریت ما شما دانشجویان و اساتید دانشگاهها این است که علم سازنده و مفید را در دانشگاهها منتشر و به بشریت عرضه کنید.

اما آیین گشایش دانشگاهها در سال تحصیلی 87 علیرغم اعلام قبلی مبنی بر حضور احمدی نژاد با حضور معاون اول رئیس جمهوری، معاون علم و فناوری رئیس جمهوری، وزرای علوم و بهداشت و روسای دانشگاهها در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش مهر، تاکنون خبر رسمی مبنی بر حضور احمدی نژاد در اولین سال دولت دهم در آئین گشایش دانشگاهها منتشر نشده است اما بر اساس اخبار غیر رسمی پیش بینی می شود امسال نیز برنامه ای مشابه سالهای گذشته با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شود.

حسینعلی علیخانی یکی از مدیران وزارت علوم در شهریور ماه امسال به مهر گفته بود: "مهر ماه امسال نیز رئیس جمهور در یکی از دانشگاههای بزرگ تهران مانند سالهای قبل زنگ سال تحصیلی را به صدا در می آورد و دانشگاه کار خود را آغاز می کند."