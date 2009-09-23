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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

"آوای گمشده" ابراهیمی‌فر روی میز تدوین است

"آوای گمشده" ابراهیمی‌فر روی میز تدوین است

مهدی جودی فیلم تلویزیونی "آوای گمشده" را به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر تدوین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم تلویزیونی که پیش از این "صدای ناپدید شدنش در گوشمان می‌پیچد هنوز" نام داشت، فاطمه گودرزی، سمیرا حسینی، برزو ارجمند، رامین راستاد، محمود عزیزی و معصومه بافنده بازی کردند. فیلم "آوای گمشده" به تهیه‌کنندگی رضا جودی به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: بهار دختر خانواده در حال به اتمام رساندن پایان نامه‌اش در رشته احیای آثار باستانی است و از سوی دیگر حاج احمد را می‌بینیم که پس از سال‌ها به یاد همرزم شهیدش به منطقه تفحص می‌رود تا اثری از روزهای شهادت همرزمش پیدا کند اما با حقایق دیگری روبه‌رو می‌شود و ...

عوامل تولید این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسنده: س. حسینی، مدیر تصویربرداری: مجید فرزانه، صدابردار: محمد حقیقی، طراح صحنه و لباس: مهسا عظیمی، طراح چهره پردازی: الهام صالحی و عکاس: علی نیک‌رفتار.

 

 

کد مطلب 951359

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