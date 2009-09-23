خالد مشعل یکشنبه راهی قاهره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "محمد نصر" یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که خالد مشعل روز یکشنبه برای بررسی پیشنهادات مصر در راستای موفقیت گفتگوی ملی فلسطین در راس هیئتی بلندپایه به قاهره سفر می کند.

وی خاطرنشان کرد: سفر مشعل به قاهره بیانگر جدیت جنبش حماس برای پایان بخشیدن اختلافات داخلی و تحقق آشتی ملی فلسطین است.

خاطرنشان می شود مصر اخیرا پیشنهاداتی به جنبش های فتح و حماس برای پایان دادن مقدماتی اختلافات مطرح کرده است که این پیشنهادات راه را برای گفتگوهای جدی تر و تحقق آشتی ملی فلسطین باز می کند.

بنابر اعلام منابع دیپلماتیک در مصر، بسته پیشنهادی جدید قاهره اختلافات را بصورت فوری و یک مرحله ای پایان نمی دهد بلکه آنرا به چند مرحله مختلف تقسیم کرده است.

گفتگوهای ملی فلسطین از 20 اسفند 87 با هدف از بین بردن اختلافات داخلی و برقراری آشتی ملی آغاز شده است.