صحیفه سجادیه با ویرایشی جدید به زبان روسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صحیفه سجادیه که دربرگیرنده دعاهای امام سجاد(ع) است، از منابع مهم و اصیل اسلامی به شمار می‌رود. امام زین العابدین(ع) در قالب این ادعیه معارف عمیق الهی را در دوران خفقان بنی‌امیه بیان می‌کردند.

ویراستاری این اثر را تاراس چرنینکو برعهده داشته که قبلا کتاب "نهج البلاغه امام علی(ع)" را به روسی ترجمه کرده است.

در این ویرایش متن روسی همراه با متن اصلی عربی مقابله شده و زندگینامه کوتاهی از امام سجاد(ع) در ابتدای کتاب آمده است. این اثر با همکاری انتشارات ایستوک در مسکو منتشر شد.