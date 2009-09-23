  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۴

صحیفه سجادیه با ویرایشی جدید به زبان روسی منتشر شد

ویرایش جدیدی از ترجمه روسی "صحیفه سجادیه" با هدف معرفی بهتر آن به جامعه روس‌زبان و نشر معارف عالی و منحصر به فردی که دارد، از سوی بنیاد مطالعات اسلامی منتشر شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، صحیفه سجادیه که دربرگیرنده دعاهای امام سجاد(ع) است، از منابع مهم و اصیل اسلامی به شمار می‌رود. امام زین العابدین(ع) در قالب این ادعیه معارف عمیق الهی را در دوران خفقان بنی‌امیه بیان می‌کردند.

ویراستاری این اثر را تاراس چرنینکو برعهده داشته که قبلا کتاب "نهج البلاغه امام علی(ع)" را به روسی ترجمه کرده است.

در این ویرایش متن روسی همراه با متن اصلی عربی مقابله شده و زندگینامه کوتاهی از امام سجاد(ع) در ابتدای کتاب آمده است. این اثر با همکاری انتشارات ایستوک در مسکو منتشر شد.

کد مطلب 951367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها