به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو پی آی، این تحقیق که با عنوان " پرونده جمعیت بدون دین آمریکا" انجام شده نشان می دهد 34 درصد از بزرگسالان آمریکا هنگامی که فرمهای مربوط به تعلقات دینی را پرمی کنند گزینه " هیچ کدام" را علامت گذاری می کنند.

درصد " هیچ کدامها " در آمریکا از 2/8 درصد سال 1990 به 15 درصد در سال 2005 رسید.

این تحقیق از سوی باری کوسمین و آریل کیسر از دانشکده علوم دینی ترینیتی و رایان کراگان از دانشگاه تامپا و یوهم ناوارو ریورا از دانشگاه کانکتیکت انجام شده است.

نویسندگان اظهار داشتند مهمترین یافته های آنها این است که 19 درصد از مردان در مقابل 12 درصد از زنان گزینه هیچ کدام را علامت زده و اظهار داشته اند که هیچ دینی ندارند.

گزارش نتایج این تحقیقات براساس یافته های تحقیقات تعیین هویت دینی آمریکایی ها در سال 2008 منتشر شده که از روشهای تحقیق مشابه همین تحقیقت در سالهای 1990 و 2001 سود برده که حاشیه خطای آن به طور تقریبی 3 درصد بوده است.

نویسندگان این تحقیق اظهار داشته اند که رشد افرادی که خود را بدون دین معرفی می کنند در تمام مقوله های آمارگیری مشاهده می شود که در آن میان می توان به وضعیتهای تأهل، تعلقات حزبی مختلف، سطوح آموزش متفاوت، جایگاه اقتصادی و حتی نژادهای مختلف اشاره کرد. این افراد تنها مقوله ای هستند که تعداد آنها در هرمنطقه ای از آمریکا طی 18 سال گذشته رشد کرده است.

ازآنجا که 22 درصد از بزرگسالان زیر 30 سال خود را بدون دین معرفی می کنند، تعداد این گروه با بچه دارشدن اعضای آن افزایش می یابد.