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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

اجلاس و مسابقه جهانی سوئیس/

انصاری و خالقی راهی سوئیس می شوند/ علمایی تنها رکابزن ایران در "مندریسو"

انصاری و خالقی راهی سوئیس می شوند/ علمایی تنها رکابزن ایران در "مندریسو"

علی انصاری و اصغر خالقی رئیس و دبیر فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس جهانی این رشته راهی سوئیس می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس جهانی دوچرخه سواری جمعه سوم مهر ماه سال جاری با حضور تمامی کشورهای عضو UCI  در سوئیس برگزار می شود که به همین منظور علی انصاری و اصغر خالقی فردا (پنجشنبه دوم مهرماه) تهران را به مقصد "لوگانو" این کشور ترک می کنند.

خالقی فردا بلافاصله بعد از ورود به این کشور در نشستی با رئیس فدراسیون جهانی شکایت ایران از لیندنر سرمربی اسبق تیم ملی کشورمان را پیگیری خواهد کرد.

نشست جهانی UCI  جمعه برگزار می شود که طی آن انتخابات جهانی برای معرفی مسئولین کمیته ها برگزار خواهد شد. در کنار علی انصاری، اصغر خالقی نیز بعنوان نماینده قاره ای آسیا در این نشست انتخاباتی حق رای دارد.

پیش از این مسابقات استقامت جاده در مسیر بسته در مسافت 10 کیلومتر برگزار می شد که بیشتر کشورها در انتخاب چنین جاده ای مشکل دارند به همین دلیل در این جلسه نماینده آسیا پیشنهادی را برای کاهش این مسیر به هفت کیلومتر ارائه خواهد داد.

درحاشیه این اجلاس مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی استقامت جهان نیز در سوئیس برگزار می شود. مهدی علمایی که هم اکنون در کمپ تمرینی سوئیس حضور دارد به عنوان نماینده کشورمان در رده سنی امید شرکت خواهد کرد. رقابتهای جهانی بخش جاده از امروز در شهر "مندریسو" سوئیس شروع شده است.

فدراسیون جهانی دوچرخه سواری طی نامه ای از تیم پتروشیمی تبریز قهرمان آسیا برای حضور در این مسابقات دعوت بعمل آورده بود که با پیگیری های بعمل آمده برای حضور این تیم در این رقابتها، UCI اعلام کرد که این دعوت نامه تنها برای تماشای این مسابقات است و نمایندگان این تیم می توانند شاهد برگزاری مسابقات جهانی سوئیس باشند. به همین دلیل تیم پتروشیمی نماینده ای در رقابتهای جهانی "لوگانو" نخواهد داشت.

کد مطلب 951376

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