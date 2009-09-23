ابتلا 35 میلیون نفر در جهان به آلزایمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، بیش از 10 درصد از این تعداد بیمار از پیشرفت بیماریشان آگاه هستند و سایر بیماران حتی در آزمایش‌های مداوم نیز متوجه آلزایمر پنهانشان نمی‌شوند.

پزشکان آمریکایی مهم‌ترین علت ابتلا افراد به این بیماری خطرناک را افسردگی و بروز حوادث تلخ در زندگی اعلام کرده‌اند و می‌گویند: بیمارانی که در زندگیشان بارها با حوادث تلخ مانند فوت اعضای خانواده‌شان مواجه هستند احتمال ابتلایشان به فراموشی ناخواسته 30 درصد افزایش می‌یابد.

تحقیقات روانشناسان آمریکایی حاکی از آن است که در 20 سال آینده عوارض بیماری آلزایمر در بیش از یکصد و 15 میلیون نفر از ساکنان سراسر کره زمین آشکار خواهد شد.