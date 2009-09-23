تنها 570 دستگاه تاکسی جایگزین سرویس مدارس شده اند

"حسین تیموری کرمانی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا صبح امروز تنها 570 دستاه تاکسی از سوی مدارس برای سرویس به کار گرفته شده که بسیار نگران کننده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: تا روز شنبه نیز منتظر درخواست آموزش و پرورش مناطق برای استفاده از تاکسیها هستیم.

این در حالی است که فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بکارگیری 12 هزارخودروی تاکسی مورد تائید پلیس و سازمان تاکسیرانی برای جابجایی دانش آموزان خبر داده است.

تیموری کرمانی با اشاره به این که سال گذشته 30 درصد از سرویس مدارس تاکسی بودند بیان داشت: پیش بینی تاکسیرانی تهران برای این سال تحصیلی 60 درصد بوده که تاکنون محقق نشده است.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران ادامه داد: 40 هزار سرویس مدارس در تهران فعالیت می کنند و ما توقع داریم سهم تاکسیرانی با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از سوی این سازمان بیشتر باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شورای شهر با افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس موافقت نکرد گفت: این مسئله تنها به دلیل افزایش مشارکت تاکسیها در سرویس رسانی ایمن به دانش آموزان بود که محقق نشد.

کرمانی تاکید کرد: تاکسیرانی امسال نیز با نرخ مصوب شورای شهر آماده خدمت رسانی است و هیچ گونه افزایش نرخی نداشته ایم.