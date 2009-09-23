به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، بسیاری از بیمارانی که به افسردگی شدید روحی مبتلا هستند ناخواسته دچار کم‌ تحرک می‌شوند و با گذشت یک سال به بیماری‌های استخوانی مانند پوکی و دردهای مفصلی دچار می‌شوند.

محققان انگلیسی بر این باورند که گاه این بیماریهای استخوانی در بدن بیماران مبتلا به افسردگی روحی پیشرفت می‌کنند و سبب بروز بیماریهای خطرناکتری مانند سرطان استخوان می‌شوند.

در نتایج این تحقیق مشخص شده است که بسیاری از بیمارانی که دچار بیماری سرطان استخوان یا پوکیهای شدید استخوانی هستند در زندگیشان یک بار مبتلا به افسردگی شدید روحی شده بوده‌اند.