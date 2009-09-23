  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

کلاس های آموزش مقدماتی سینما در فرهنگسراها برگزار می شود

انجمن سینمای جوانان ایران در فرهنگسراهای شهر تهران کلاس های آموزش مقدماتی سینما در رشته های مختلف برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تفاهم انجمن سینمای جوانان ایران و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور گسترش و تقویت فضاهای آموزشی و پاسخگویی به نیاز متقاضیان و علاقه مندان حوزه های هنری و سینمایی برپایی این کلاسها در قالب طرحی یکساله پیش بینی شده است.

برپایه این تفاهمنامه برنامه هایی چون، در اختیار گذاشتن کلاس و امکانات آموزشی در فرهنگسراها برای تشکیل کلاسهای فیلمنامه نویسی، کارگردانی، تدوین، تئوری، تدوین عملی، تصویربرداری، عکاسی و پویانمایی، معرفی اساتید با تجربه جهت تدریس، برگزاری کلاسها به طور منظم در فرهنگسراها، اعطای گواهینامه مورد تایید به دانش آموختگان در پایان دوره و اعتبار و امکانات به دانش آموختگان جهت تولید فیلم کوتاه و... در نظر گرفته شده است.

انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان یک پایگاه آموزشی و پرورشی در زمینه سینما، شناسایی افراد مستعد و تقویت و احیای ظرفیت های بومی سینما را در شهرها و مناطق مختلف کشور در گستره 60 دفتر برعهده دارد که با هدف ایجاد محیط های مناسب برای آموزش ، کسب تجربه و ارتقای دانش و فن سینمایی نسل جوان و ... فعالیت می کند.

کد مطلب 951385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها