کلاس های آموزش مقدماتی سینما در فرهنگسراها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تفاهم انجمن سینمای جوانان ایران و معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور گسترش و تقویت فضاهای آموزشی و پاسخگویی به نیاز متقاضیان و علاقه مندان حوزه های هنری و سینمایی برپایی این کلاسها در قالب طرحی یکساله پیش بینی شده است.

برپایه این تفاهمنامه برنامه هایی چون، در اختیار گذاشتن کلاس و امکانات آموزشی در فرهنگسراها برای تشکیل کلاسهای فیلمنامه نویسی، کارگردانی، تدوین، تئوری، تدوین عملی، تصویربرداری، عکاسی و پویانمایی، معرفی اساتید با تجربه جهت تدریس، برگزاری کلاسها به طور منظم در فرهنگسراها، اعطای گواهینامه مورد تایید به دانش آموختگان در پایان دوره و اعتبار و امکانات به دانش آموختگان جهت تولید فیلم کوتاه و... در نظر گرفته شده است.

انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان یک پایگاه آموزشی و پرورشی در زمینه سینما، شناسایی افراد مستعد و تقویت و احیای ظرفیت های بومی سینما را در شهرها و مناطق مختلف کشور در گستره 60 دفتر برعهده دارد که با هدف ایجاد محیط های مناسب برای آموزش ، کسب تجربه و ارتقای دانش و فن سینمایی نسل جوان و ... فعالیت می کند.