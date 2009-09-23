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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

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پیرمرد 75 ساله رکورد اهدای خون دنیا را شکست

پیرمرد 75 ساله رکورد اهدای خون دنیا را شکست

پیرمرد 75 ساله آمریکایی توانست با اهدای 320 لیتر خون در زندگیش رکورد اهدای خون دنیا را بشکند و نامش را در کتاب رکوردهای جهانی ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن نیوز، آل فیشر توانسته در 59 سال گذشته بیش از 40 گالن از خونش را بیماران نیازمند هدیه کند و جان هزار نفر را در سراسر دنیا نجات دهد.

رکورد اهدای خون تا پیش از آخرین نوبت اهدای خون آل از آن پیرمردی به نام دونات وود بوده که در سن 83 سالگی برای آخرین خونش را اهدا کرده است.

آل هرسال 6 بار به مرکز اهدای خون نیویورک مراجعه و خونش را برای کمک به مردم سراسر دنیا هدیه می‌کرده است.

مسئولان شهر نیویورک در نظر دارند با اهدای مدال فداکاری و شجاعت نه تنها از این آل فداکار تشکر کنند بلکه فرهنگ مقدس اهدای خون را به دیگر شهروندان نیویورکی یادآوری کنند.

کد مطلب 951387

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