پیرمرد 75 ساله رکورد اهدای خون دنیا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن نیوز، آل فیشر توانسته در 59 سال گذشته بیش از 40 گالن از خونش را بیماران نیازمند هدیه کند و جان هزار نفر را در سراسر دنیا نجات دهد.

رکورد اهدای خون تا پیش از آخرین نوبت اهدای خون آل از آن پیرمردی به نام دونات وود بوده که در سن 83 سالگی برای آخرین خونش را اهدا کرده است.

آل هرسال 6 بار به مرکز اهدای خون نیویورک مراجعه و خونش را برای کمک به مردم سراسر دنیا هدیه می‌کرده است.

مسئولان شهر نیویورک در نظر دارند با اهدای مدال فداکاری و شجاعت نه تنها از این آل فداکار تشکر کنند بلکه فرهنگ مقدس اهدای خون را به دیگر شهروندان نیویورکی یادآوری کنند.