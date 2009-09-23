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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

در نمایشگاه ۲۰۰۹ صورت گرفت/

حضور موفق ایران در بزرگترین رویداد گردشگری آسیا

حضور موفق ایران در بزرگترین رویداد گردشگری آسیا

حضور موفق ایران در نمایشگاه جاتا ۲۰۰۹ باعث شد سرفصلهای جدیدی در توسعه تورهای ورودی با اتکا به تبلیغات محیطی و توسعه ارتباطات دوسویه میان فعالان گردشگری حاضر در بزرگترین رویداد صنعت گردشگری آسیا با همتایان جهانی پیش روی بخش خصوصی گردشگری قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه بین المللی گردشگری ژاپن که با حضور ۱۵۰ کشور جهان، جمعی از مقامات و وزیران دست اندر کار بخش گردشگری کشورهای آسیایی، سفرای کشورهای خارجی مقیم توکیو، توراپراتورها و نمایندگان و فعالان صنعت گردشگری در محل نمایشگاهی توکیو گشایش یافته بود جلوه های تمدنی، فرهنگی و گردشگری ایران به نمایش درآمد و مورد استقبال کارشناسان گردشگری، رسانه ای و تورگردانی قرار گرفت.

در جاتای ۲۰۰۹، سازمانهای ملی و منطقه ای گردشگری، خطوط هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و شرکتهای حمل در ۱۳۰۰ غرفه به عرضه جاذبه های گردشگری در کشورهای خود و نیز خدماتی که بخش های مختلف صنعت گردشگری نظیر ایرلاین ها، هتل ها و تورگردان ها برای جذب گردشگران ارائه می کنند، پرداختند.

رئیس ستاد تبلیغات و نمایشگاهها با اشاره به پتانسیلهای بازار توریسم ژاپن و خروج سالانه ۱۸ میلیون گردشگر ژاپنی به سوی مرزهای جهانی اظهار داشت: باید با اتخاذ تمهیدات مناسب در حوزه بازاریابی، سهم ایران از آمار گردشگران ژاپنی و کشورهای جنوب شرق آسیا که اشتراکات فرهنگی و تمدنی زیادی با ما دارند، افزایش یابد.

برزین گفت: تلاش ستاد تبلیغات و نمایشگاه ها در برنامه ریزی بلند مدت حضور هدفمند و منظم در بازارهای تبلیغاتی و نمایشگاهی گردشگری بین المللی بوده و برای تحقق این امر در بازار توکیو، اقلام تبلیغاتی به زبان ژاپنی از جمله نقشه ایران، کاتالوگ ویژه نمایشگاه، DVD، کارت پستال، ساکهای تبلیغاتی و پوستر به تورگردانان و بازدیدکنندگان ارائه شده است.

دکتر عباس عراقچی سفیر ایران در ژاپن نیز با اشاره به اهمیت حضور ایران در نمایشگاه گردشگری جاتا گفت: با توجه به اینکه گردشگران ژاپنی در نظرسنجی های معتبر از نظر کمی و کیفی در رده بالایی قرار دارند اکنون ژاپن بهترین بازار هدف و جذب گردشگر خارجی برای ایران بوده و باید با برنامه ریزی مناسب سهم ایران از بازار ۱۸میلیونی گردشگران ژاپنی به طور محسوسی افزایش یابد.

کد مطلب 951392

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