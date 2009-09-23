حضور موفق ایران در بزرگترین رویداد گردشگری آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه بین المللی گردشگری ژاپن که با حضور ۱۵۰ کشور جهان، جمعی از مقامات و وزیران دست اندر کار بخش گردشگری کشورهای آسیایی، سفرای کشورهای خارجی مقیم توکیو، توراپراتورها و نمایندگان و فعالان صنعت گردشگری در محل نمایشگاهی توکیو گشایش یافته بود جلوه های تمدنی، فرهنگی و گردشگری ایران به نمایش درآمد و مورد استقبال کارشناسان گردشگری، رسانه ای و تورگردانی قرار گرفت.

در جاتای ۲۰۰۹، سازمانهای ملی و منطقه ای گردشگری، خطوط هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و شرکتهای حمل در ۱۳۰۰ غرفه به عرضه جاذبه های گردشگری در کشورهای خود و نیز خدماتی که بخش های مختلف صنعت گردشگری نظیر ایرلاین ها، هتل ها و تورگردان ها برای جذب گردشگران ارائه می کنند، پرداختند.

رئیس ستاد تبلیغات و نمایشگاهها با اشاره به پتانسیلهای بازار توریسم ژاپن و خروج سالانه ۱۸ میلیون گردشگر ژاپنی به سوی مرزهای جهانی اظهار داشت: باید با اتخاذ تمهیدات مناسب در حوزه بازاریابی، سهم ایران از آمار گردشگران ژاپنی و کشورهای جنوب شرق آسیا که اشتراکات فرهنگی و تمدنی زیادی با ما دارند، افزایش یابد.

برزین گفت: تلاش ستاد تبلیغات و نمایشگاه ها در برنامه ریزی بلند مدت حضور هدفمند و منظم در بازارهای تبلیغاتی و نمایشگاهی گردشگری بین المللی بوده و برای تحقق این امر در بازار توکیو، اقلام تبلیغاتی به زبان ژاپنی از جمله نقشه ایران، کاتالوگ ویژه نمایشگاه، DVD، کارت پستال، ساکهای تبلیغاتی و پوستر به تورگردانان و بازدیدکنندگان ارائه شده است.

دکتر عباس عراقچی سفیر ایران در ژاپن نیز با اشاره به اهمیت حضور ایران در نمایشگاه گردشگری جاتا گفت: با توجه به اینکه گردشگران ژاپنی در نظرسنجی های معتبر از نظر کمی و کیفی در رده بالایی قرار دارند اکنون ژاپن بهترین بازار هدف و جذب گردشگر خارجی برای ایران بوده و باید با برنامه ریزی مناسب سهم ایران از بازار ۱۸میلیونی گردشگران ژاپنی به طور محسوسی افزایش یابد.