علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه ریزی‌های لازم را برای انتخاب داوران لیگ برتر هندبال کشور انجام داده‌ایم گفت: ما از برخی داوران مطرح این رشته برای حضور در تست تئوری و تست آمادگی جسمانی دعوت بعمل آوردیم که شرایط همگی آنها خوب بود.

وی با بیان اینکه قضاوت خوب در مسابقات المپیاد ایرانیان می‌تواند به انتخاب داوران جدید در لیگ برتر کمک کند، افزود: ما 40 داور را برای قضاوت رقابتهای المپیاد ایرانیان در چهار منطقه کشور انتخاب کرده‌ایم که از بین آنها برترین‌ها را برای قضاوت در لیگ برتر انتخاب خواهیم کرد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: ما سال گذشته از حضور 20 کوبل داوری برای قضاوت در لیگ برتر استفاده کردیم که امسال تعداد داوران بیشتر از خواهد بود و تلاش می‌کنیم تا تمامی آنها فرصت سوت زدن در مسابقات را بدست آورند زیرا این نفرات سرمایه های داوری هندبال کشورمان هستند و با کسب تجربه آینده این رشته را می‌سازند.

وی با بیان اینکه ما بدنبال برترین داورانی هستیم که کمترین اشتباه را در لیگ داشته باشند، گفت: همیشه اعتراض به داوری در تمامی رشته ها وجود داشته است و معمولا تیم بازنده یک سلاح برای دفاع خود می‌خواهد و تیم‌های بازنده داور را مقصر اصلی باخت‌های خود معرفی می‌کنند به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا داورانی را انتخاب کنیم که کمترین اشتباه را داشته باشند.

سلیمانی ادامه داد: قطعا در تمامی زمان‌ها و در تمامی رشته‌ها شاهد اشتباهات داوری هستیم زیرا انسان جایزالخطاست اما تاکنون هیچ وقت گزارشی مبنی بر اینکه داوری با باشگاهی تبانی کرده باشد بدست ما نرسیده است و اگر چنین مسئله ای برای ما محرز شود آن داور برای همیشه از قضاوت در این رشته محروم خواهد شد.