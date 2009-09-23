ارائه گزارش سفر به برادران مشحون پیش از اعزام به لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که هفته گذشته به منظور رایزنی با مدیران تیم‌های شرکت‎کننده در رقابت‎های قهرمانی اروپا و انتخابی جهان عازم لهستان شده بود روز گذشته به ایران بازگشت.

وی امروز(چهارشنبه) در خصوص ماموریت اروپایی انجام شده و رایزنی‎های صورت گرفته در ورشو برای همکاری بیشتر اروپایی‎ها با بسکتبال ایران، دعوت از ملی‎پوشان کشورمان برای شرکت در تورنمنت‎های معتبر اروپایی و یا سفر آنها به تهران نشتستی با محمود و محمدرضا مشحون برگزار می کند تا نتایج به دست آمده را در اختیار آنها قرار دهد.

اما ماتیچ بلافاصله پس از ارائه گزارش سفر به لهستان به اردوی تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال می‎پیوندد تا کادر فنی این تیم را برای حضور در رقابت‎های قهرمانی غرب آسیا همیاری کند. قرار است ماتیچ به عنوان مشاور همراه با این تیم عازم محل برگزاری رقابت‏ها در لبنان شود.

مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال غرب آسیا از 5 مهرماه در لبنان آغاز می‎شود. تیم کشورمان سوم مهرماه راهی این کشور می‎شود.