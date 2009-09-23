ارائه گزارش سفر به برادران مشحون پیش از اعزام به لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، وسلین ماتیچ که هفته گذشته به منظور رایزنی با مدیران تیمهای شرکتکننده در رقابتهای قهرمانی اروپا و انتخابی جهان عازم لهستان شده بود روز گذشته به ایران بازگشت.
وی امروز(چهارشنبه) در خصوص ماموریت اروپایی انجام شده و رایزنیهای صورت گرفته در ورشو برای همکاری بیشتر اروپاییها با بسکتبال ایران، دعوت از ملیپوشان کشورمان برای شرکت در تورنمنتهای معتبر اروپایی و یا سفر آنها به تهران نشتستی با محمود و محمدرضا مشحون برگزار می کند تا نتایج به دست آمده را در اختیار آنها قرار دهد.
اما ماتیچ بلافاصله پس از ارائه گزارش سفر به لهستان به اردوی تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال میپیوندد تا کادر فنی این تیم را برای حضور در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا همیاری کند. قرار است ماتیچ به عنوان مشاور همراه با این تیم عازم محل برگزاری رقابتها در لبنان شود.
مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال غرب آسیا از 5 مهرماه در لبنان آغاز میشود. تیم کشورمان سوم مهرماه راهی این کشور میشود.
نظر شما