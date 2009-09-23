قضاوت کوبل داوری هندبال ایران در جام باشگاه های آسیا و تورنمنت چین

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کلاهدوزان و محسن کرباسچی کوبل بین المللی داوری کشورمان در رشته هندبال از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت یک تورنمنت بین المللی در چین انتخاب شده است.

این تورنمنت بین المللی 15 مهرماه با حضور چند تیم آسیایی و اروپایی در این کشور برگزار می شود که یک کوبل آسیایی متشکل از داوران کشورمان و یک کوبل اروپایی برای قضاوت این دیدارها راهی چین خواهند شد.

همچنین این دو داور کشورمان اواخر آبان ماه به منظور قضاوت رقابتهای باشگاهی آسیا راهی اردن می شوند. رقابتهای هندبال جام باشگاه های آسیا 23 آبان ماه در "امان" پایتخت کشور اردن برگزار می شود.

این کوبل داوری هندبال ایران پیش از در رقابتهای قهرمانی جهان و المپیک 2008 پکن و بسیاری از تورنمنت ها و مسابقات بین المللی آسیایی و اروپایی سوت زده اند.