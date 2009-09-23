ویتامین E عمر پروتزهای ارتوپدی بدن را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، همه ساله 10 درصد از مجموع پروتزهای ارتوپدی از رده خارج می شوند و نیاز به تعویض دارند.

اکنون گروهی از محققان ایتالیایی که نتایج بررسیهای خود را در چهارمین کنگره بین المللی "وزن مولکولی فوق بالای پلی اتیلن" در شهر تورین ارائه کرده اند نشان دادند که علت خارج از استفاده شده این پروتزها فروپاشی سریع پلی اتیلن در آنها است.

پلی اتیلن رایج ترین ماده پلاستیکی است که برای ساخت پروتزهای زانو، ساعد، لگن و شانه استفاده می شود. از عمر این ماده به دلیل استریله کردن پروتز با پرتوهای گاما به سرعت کاسته می شود. پرتو گاما برای اکسیداسیون رزین ترموپلاستیک بسیار مطلوب است.

به منظور اجتناب از کهنه شدن سریع این اعضای تعویض شده بدن انسان این محققان دریافتند که ویتامین E می تواند نقش مهمی ایفا کند.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "ما نشان دادیم که ویتامین E می تواند 750 برابر عمر پروتزهای ارتوپدی را افزایش دهد. پلی اتیلن طبیعی استریله شده با پرتوهای گاما تنها 200 ساعت قابل استفاده است و پس از آن از هم فرو می پاشد. اما اگر این ویتامین ضد پیری مصرف شود عمر آن به هزار و 500 ساعت افزایش خواهد یافت."

براساس گزارش لارپوبلیکا، همه ساله در دنیا 30 هزار تن ویتامین E تولید می شود. استفاده درمانی از این ماده بر روی بدن انسان خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. خاصیت آنتی اکسیدانها برای افزایش طول عمر و باروری مفید است.

به گفته این محققان، اکنون می توان از این ماده برای مصارف دیگری نیز استفاده کرد. به طوری که ویتامین E در تماس با رادیکالهایی که سبب اکسیداسیون بدن انسان و یا مواد می شود به یک رادیکال پایدار تبدیل شده و به این ترتیب می تواند پیری ماده را به تاخیر بیندازد.