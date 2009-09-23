آنکارا با ادامه حملات به شمال عراق موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، دولت ترکیه با صدور این مجوز اعلام کرد که زمان پایان دوره این مجوز در هفته آینده و در اولین نشست کابینه پس از بازگشت نخست وزیر از مجمع عمومی سازمان ملل مشخص می شود.

بر اساس این گزارش، مجوز قبلی دولت به ارتش ترکیه مبنی بر حمله به شمال عراق در تاریخ 17 اکتبر به پایان می رسد و از همین رو رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با توجه به ادامه اقدامات حزب کارگران کردستان خواستار تمدید این مجوز شده بود.

این مجوز اولین بار در سال 2007 صادر شده بود.

این در حالی است که ترکیه در هفته های گذشته شاهد تلاش دولت برای پایان دادن به مناقشه کردها بود.

ماجرای پایان دادن به مناقشه کردها بعد از مصاحبه "مراد قره ایلان" مرد شماره دو حزب کارگران کردستان، با یک نشریه غربی و پیشنهاد او برای صلح آغاز شد، بعد از آن دولت ترکیه نشستهایی را برای یافتن راه حل مناسب برای حل این بحران برگزار کرد و در روزهای گذشته نیز طرح صلح "عبدالله اوجالان" رهبر زندانی حزب کارگران کردستان منتشر شد. مجموع این اقدامات و برخی تدابیر دولت از جمله آزاد شدن صحبت کردن به زبان کردی در ترکیه و یا بازگرداندن نام های کردی به روستاهای کرد نشین موجب شده تا مناقشه طولانی مدت آنکارا با حزب کارگران کردستان در مسیر حل شدن قرار بگیرد.