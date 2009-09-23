آموزش از ارکان اساسی ورزش است/ اعزام نیروهای جوان به میادین بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که با حضور بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ، دکتر مهرزاد حمیدی رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، مدیران مراکز و بخش های آکادمی و دانشپذیران برگزار شد رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک گزارشی از روند برگزاری این دوره ها و هدف از اجرای آنها ارائه کرد.



حمیدی گفت: پس از انجام آسیب شناسی که در خصوص کلاس های آموزشی آکادمی در گذشته انجام شده بود به این نتیجه دست یافتیم که کلاس هایی هدفمند، براساس نیاز فدراسیون ها و کیفی برگزار کنیم لذا نسبت به طراحی و اجرای دوره های دانش پذیر اقدام شد.



رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک افزود: اگر می خواهیم در ورزش قهرمانی موفق باشیم باید نیروی انسانی کیفی داشته باشیم. هرگونه تغییر بدون پشتیبانی منابع انسانی در سازمان ها نهادینه نخواهدشد.



حمیدی ضمن اشاره به شروع مجدد دوره های دانش پذیر براساس سیاست های کمیته ملی المپیک، خاطرنشان کرد: در دوره های جدید تخصص های لازم که در کسب نتیجه تیم ها موثر است را شناسایی کرده و آموزش های لازم را در این خصوص ارائه می دهیم.



در ادامه این جلسه بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن بیان این مطلب که یکی از ارکان اساسی ورزش آموزش است گفت : امروز با کمبود نیروی انسانی متخصص در ورزش رو به رو هستیم. ساختن نیروی انسانی به زمان زیادی احتیاج دارد.



وی در ادامه ضمن تقدیر از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی گفت : در این دوره ها باید از حضور اساتید خارجی نیز استفاده شود چرا که علم روز ورزشی ما از علم روز دنیا عقب است و باید با آنها همسو شویم.



دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: باید ضمن نیاز سنجی از فدراسیون ها، نسبت به برگزاری دوره های پرمحتوا اقدام کنیم. متاسفانه در فدراسیون ها تنها به بعد قهرمانی پرداخته می شود و به امر آموزش رسیدگی نمی شود.



افشارزاده همچنین افزود: قهرمانان و ورزشکاران ما شاید به امور فنی آگاهی داشته باشند ولی به علم های مورد نیازشان مانند تغذیه، روانشناسی و نیازهای روز دیگر آشنایی ندارند. ورزشکاران باید به علم روز دنیا آشنایی داشته باشند و تنها به تکنیک بسنده نکنند.



در پایان این جلسه گواهی شرکت توسط دبیر کل کمیته ملی المپیک و رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به دانش پذیران اعطا شد.