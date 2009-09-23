"تهران، تهران" همچنان روی میز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود تدوین این فیلم اواخر شهریور به پایان برسد. هنوز صداگذار و آهنگساز انتخاب نشدهاند. مهرجویی این روزها همراه وحیده محمدیفر روی فیلمنامه فیلم سینمایی "میر نوروزی" کار میکند. زمان ساخت این فیلم مشخص نیست.
فیلمنامه "تهران، تهران" را وحیده محمدیفر نوشته و موضوع آن درباره جاذبههای گردشگری شهر تهران است. پانتهآ بهرام، قربان نجفی، نیکی نصیریان، کتایون امیرابراهیمی، غلامرضا نیکخواه، مهدی طالبزاده، مهتاج نجومی، فریده سپاهمنصور، علی عابدینی، اکبر مشکاتی، مینو صابری، پرویز نوری، ثریا نوری، رحمان حسینی، اردشیر کاظمی، علیاصغر طبسی، مهیار پورحسابی و فاطمه فردین بازیگران فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، صدابردار: محمد مختاری، طراح صحنه و لباس: علی عابدینی، چهرهپرداز: فریور معیری، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: رضا درمیشیان، عکس: المیرا مقدم، جلوههای ویژه: عباس شوقی، تهیهکننده: محمدعلی حسیننژاد.
"تهران در جستجوی زیبایی" سهگانهای درباره تهران است. اپیزود "سیم آخر" به کارگردانی مهدی کرمپور ساخته شده و سرنوشت قسمت سوم که قرار بود سیفالله داد آن را کارگردانی کند، مشخص نیست.
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