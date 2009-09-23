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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

"فراسوی نتیجه‌گرایی" منتشر می‌شود

"فراسوی نتیجه‌گرایی" منتشر می‌شود

کتاب "فراسوی نتیجه‌گرایی" اثر پل هارلی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه‌گرایی اخلاقی معتقد به بهترین دستاورد و نتیجه برای اکثریت افراد است.

نویسنده معتقد است مناظره کنونی میان فیلسوفان اخلاق درباره نتیجه‌گرایی به گفتمان رایج در فلسفه در میان دانشگاهیان بدل شده است.

او معتقد است که این مباحثات مربوط به چالشهای نتیجه‌گرایی به سمتی حرکت می‌کند که چالشهای بنیادین نتیجه‌گرایی ندیده گرفته می‌شود.

نتیجه گرایی به دو مکتب سود محور و خود گروانه تقسیم می‌شود. در نتیجه گرایی سود محور که نمایندگان آن را اصحاب اصالت فایده تشکیل می‌دهند، عملی اخلاقی است که بتواند بیشترین لذت را برای بیشترین افراد در پی داشته باشد.

اما در نتیجه گرایی خودمحور، سود افراد دیگر مطرح نیست بلکه آن چه مهم است سود و زیان خود شخص است.

کتاب در 8 فصل و 256 صفحه تنظیم شده و دارای مقدمه و کتابشناسی است .

نویسنده کتاب، پل هارلی استاد فلسفه در کالج مک‌کنا در کالیفرنیا است.

کد مطلب 951428

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