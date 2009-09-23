کانادا فیلم کارگردان 19 ساله را روانه اسکار 2010 کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "من مادرم را کشتم" فیلم برگزیده کمیته ای متشکل از 24 نفر از نمایندگان انجمن های سینمایی و سازمان های دولتی کانادا است. این فیلم با بودجه 450 هزار دلار کانادا ساخته شده و نخستین تجربه نویسندگی و کارگردانی فیلمساز 19 ساله اهل کبک به شمار می رود.

"من مادرم را کشتم" بهار گذشته در شصت و دومین جشنواره فیلم کن سه جایزه از چهار جایزه بخش دو هفته کارگردانان دریافت کرد. جایزه سینمای هنری، جایزه بهترین فیلم فرانسوی‌زبان و جایزه بهترین فیلم اول و دوم برای این فیلم به دولان اهدا شد. "من مادرم را کشتم" درباره نوجوانی عاصی است که در زندگی خصوصی با مادرش مشکلاتی دارد.

سینمای کانادا در 81 دوره گذشته رقابت های اسکار چهار فیلم در میان نامزدهای نهایی بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان داشته که شامل "آب" دیپا مهتا و سه فیلم به کارگردانی دنی آرکان هستند. "سقوط امپراتوری آمریکا"، "مسیح مونترال" و "تهاجم وحشیانه" فیلم های نامزد اسکار آرکان بودند که فیلم اخیر سال 2003 اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را برد.

اسامی نامزدهای نهایی رشته های مختلف اسکار روز دوم فوریه 2010 اعلام و مراسم اعطای جوایز هشتاد و دومین دوره رقابت های اسکار هفتم فوریه در کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می شود. مهلت معرفی فیلم به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار اول اکتبر به پایان می رسد.