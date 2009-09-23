اسامی برندگان جایزه کتاب واشنگتن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، اویسون با کتاب "همه چیز درباره لولو" توانست این جایزه را از آن خود کند.

در بخش شعر نیز کتاب "نقشه شب" اثر دیوید واگونر توانست این جایزه را از آن خود کند.



اسامی برندگان جایزه کتاب واشنگتن روز گذشته (سه شنبه) از سوی مرکز کتاب واشنگتن در کتابخانه عمومی سیاتل اعلام شد و در روز 14 اکتبر (22 مهرماه) این جایزه در مراسمی که در کتابخانه مرکز شهر برگزار می‌شود به این افراد اهدا خواهد شد.



دیگر برگزیدگانی که پیشتر اسامی آنها اعلام شده‌است عبارتند از: رابرت کلارک در بخش زندگینامه تاریخی برای کتاب "آب تیره: سیل و رستگاری در شهر شاهکارها" و باربارا برودرتن در بخش غیر داستانی برای کتاب" هدایا: هنرهای ساحل اقیانوس آرام سالیش و هنرمندان".



جایزه کتاب واشنگتن از سال 1967 راه اندازی شده و هر سال به نویسندگانی که آثار قابل توجه‌ای خلق کرده ‌باشند اهدا می‌شود.



در سال 2005 جوایز کتاب کودکان نیز به این جایزه افزوده شد اما در سال 2006 دسته بندی جوایز به شکل فعلی آن کاهش یافت و به بخشهای داستان، شعر، زندگینامه تاریخی و آثار غیر داستانی تفسیم شد.