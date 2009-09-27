افزایش 80 درصدی تولید پانلهای خورشیدی در سال 2008

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات جوینت وابسته به کمیسیون اروپا هشتیمن گزارش وضعیت سالانه فتوولتائیکها (Annual Photovoltaics Status Report) را منتشر کرد.

نتایج این بررسیها نشان می دهد که در سال 2008 تولید جهانی پانلهای خورشیدی تقریبا دو برابر شده است به طوری که در این سال نسبت به سال گذشته 80 درصد بر تعداد این پانلها افزوده شده است. خروجی این پانلها 3/7 گیگاوات است.

تولید پیلهای خورشیدی در اروپا از 1/1 به 9/1 گیگاوات و توان پیلهای نصب شده با سه برابر افزایش به 8/4 گیگاوات رسیده است.

بیشترین سرعت توسعه برای اسپانیا به ثبت رسیده است. در این کشور تعداد پیلهای فتوولتائیک با پنج برابر افزایش از 560 مگاوات توان نصب در سال 2007 به 5/2 تا 7/2 گیگاوات در سال 2008 رسیده است.

در سال 2008 در حدود 35/0 درصد از مصرف جریان برق متناوب در اروپا از پانلهای فتوولتائیک تامین شده است.

درحال حاضر تمام پانلهای نصب شده در دنیا توان تولید برق بیش از 15 گیگاوات را دارند که اروپا بیش از 60 درصد از این توان را در اختیار دارد.

چین کشور پیشگام در ساخت پانلها است به طوری که در این کشور سالانه حدود 4/2 گیگاوات پانل تولید می شود و پیش بینها نشان می دهد که در سال 2012 بتواند 32 درصد از تولید جهانی را در اختیار بگیرد.

اروپا پس از چین دومین تولید کننده جهانی پیلهای خورشیدی است. ژاپن با تولید 2/1 گیگاوات و تایوان با 8/0 گیگاوات به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.

براساس گزارش کوردیس نیوز، از سال 1999 تاکنون تولید پانلهای فتوولتائیک به طور متوسط همه ساله 50 درصد رشد داشته است.

هرچند در سرمایه گذاری جهانی بخش انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل بحران اقتصادی سال 2008 تحولاتی ایحاد شده است اما به نظر می رسد که این بازار در حال بازگیری توان از دست رفته خود است.