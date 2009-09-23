به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به یک هفته از حضور رسمی علی سعیدلو به عنوان رئیس جدید سازمان تربیت بدنی به نظر می رسد تغییرات مورد نظر وی در سازمان ورزش ایران رفته رفته صورت خواهد گرفت و او مردان مورد اطمینان خود را در سمت های کلیدی مستقر خواهد کرد.

آخرین گمانه زنی ها از تغییرات در سازمان تربیت بدنی حکایت از آن دارد که به احتمال فراوان امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل فعلی باشگاه استقلال به عنوان قائم مقام این سازمان فعالیتش را آغاز خواهد کرد.

یکی دیگر از تغییراتی که احتمالا صورت خواهد گرفت حضور حمید سجادی مدیرعامل فعلی باشگاه سایپا در سازمان تربیت بدنی خواهد بود که گفته می شود جانشین کیومرث هاشمی در ریاست مرکز توسعه ورزش قهرمانی خواهد شد.

در مورد کیومرث هاشمی که از مدیران ورزشی و با سابقه ورزش کشور است گفته می شود سمت های مختلفی به وی پیشنهاد شده است که احتمال دارد به عنوان مدیرکل امور استانهای سازمان تربیت بدنی جانشین نجفی شود.

مرتضی دادخواه نیز یکی از افرادی است که احتمالا وارد سازمان تربیت بدنی خواهد شد و به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی امور مجلس سازمان جانشین عبدالرضا ساور خواهد شد.

حمید قاسمی رئیس پیشین فدراسیون اسکواش و مدیرمسئول روزنامه ایران ورزشی نیز احتمالا به عنوان مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی و روابط بین الملل گام به خیابان سئول خواهد گذاشت که احتمال می رود ساختار جدیدی با عنوان معاون فرهنگی و ارتباطات نیز در این مجموعه شکل بگیرد.

تغییر احتمالی بعدی در سازمان تربیت بدنی به معاونت مالی و اداری برمی گردد که گفته می شود "زهره ای" جانشین احمد ارشدی خواهد شد.