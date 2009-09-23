معابر عمومی برای معلولان در خراسان شمالی بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا قربانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری گفت: براساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان همه سازمانها و اداره ها موظف هستند به منظور رفاه حال معلولان معابر و ساختمانهای دولتی را بهسازی کنند.

وی افزود: تاکنون 70 درصد معابر در بافت میانی و مرکز شهر بجنورد مناسب سازی شده و بهسازی و بازسازی دیگر دیگر مناطق شهر بجنورد نیز در دست اقدام است و امسال تمام این معابر مناسب سازی می شود.

وی تصریح کرد: امسال 27 میلیارد و500 میلیون ریال اعتبار برای احداث، بهسازی آسفالت و اصلاح معابر شهر بجنورد اختصاص یافته است که با این رقم اعتبار در پروژه هایی که در حال اجراست مناسب سازی برای معلولان نیز انجام می شود.

وی اضافه کرد: به دلیل تازه تاسیس بودن استان خراسان شمالی، بسیاری از سازمانها و ادارات دولتی در ساختمانهای استیجاری فعالیت می کنند و برخی از آنها هنوز نتوانسته اند مناسب سازی را انجام دهند.

قربانی پیش بینی کرد که مناسب سازی اماکن عمومی مانند پارکها، بازار، بانکها، ادارات واماکن آموزشی در شهر بجنورد بطور جدی پیگیری و تا پایان امسال انجام می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی در ادامه از همه مسئولان استان خواست تا برای بهسازی و مناسب سازی معابر بیش از پیش همکاری و تلاش کنند.

دراستان خراسان شمالی 15 هزار معلول زندگی می کنند.

