برنامه 90 ضرورت فوتبال ایران است / هتک حرمت انصاریفرد منصفانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت روز چهارشنبه با بیان این مطلب افزود: از آغاز مجدد برنامه 90 استقبال می کنیم اما ذکر چند توصیه صمیمانه به تهیه کننده و دست اندرکاران این برنامه را ضروری می دانم.

وی در ادامه افزود: اصل موضوع شروع دوباره برنامه پرمخاطب و جذاب 90 یک مسئله شیرین و مهم است اما توجه به چند مسئله در ادامه حضور این برنامه در جامعه فوتبال ضروری و قابل تعمق است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: نکته اول در مورد برنامه 90 این است که کارشناسان داوری آن ضروری است تا از شخصیت‌های کارکرده و میدان رفته باشد، استفاده از کارشناسانی که صرفا شخصیت‌های نظری هستند، سوابق قابل توجهی در امر اجرایی و داوری ندارند و یا به عنوان مشاور به باشگاه‌ها و آژانس‌های فوتبال وابستگی دارند، نمی تواند نتیجه مطلوب و مورد نظر را در قسمت داوری‌ها و نقد داوری‌های این برنامه محقق کند.

ساکت در ادامه به دفاع از مدیران عامل باشگاه‌ها پرداخت و افزود: قرار نیست اگر برنامه‌ای بخواهد به شکل چالشی اجرا شود، در این چالش حرمت مدیران و بازیکنان مورد حمله قرار گیرد و لازم است تا در این مورد بی طرفانه‌تر نقش آفرینی شود. چالشی بودن به این معنا نیست که شخصیتی به استهزاء گرفته شود.

وی با اشاره به انتقادهایی که به عباس انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در برنامه اخیر 90 شد، تاکید کرد: عباس انصاریفرد شخصیتی است که از گذشته تاکنون برای این فوتبال زحمت کشیده و خدمات ارزنده وی انکار ناپذیر است. هتک حرمت به وی در این برنامه به گونه‌ای بود که از شکل انتقادی خارج شده بود و بعضا منصفانه نبود.

ساکت اضافه کرد: حمله به انصاری فرد در این برنامه خارج از دایره انصاف بود . ضمن اینکه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نمی توانست به علت برخی معذوریت‌ها بسیاری از حرف‌ها و مشکلات خود را بر زبان آورد.

مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در پایان گفت: ولی به هر حال باز هم تاکید می کنم که برنامه 90 ضرورت فوتبال ایران است و امیدوارم در هفته‌های آینده ضعف های آن بر طرف شود و با توجه به سلامت نفس مسئولین ورزش شبکه سوم و برنامه 90 آقایان پور محمدی ، آقازمانی و عادل فردوسی پور برنامه 90 ، نود ساله شود!