دکترین دفاعی ایران مبتنی بر بازدارندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پس از ورود به نیویورک با خبرگزاری آسوشیتدپرس و شبکه تلویزیوی «ای.پی.تی.ان» در هتل محل اقامت خود مصاحبه و به سوالات خبرنگاران در خصوص مسائل بین المللی پاسخ گفت.

رئیس جمهور در ابتدا با بیان اینکه جهان در آستانه تحولات بزرگ است،اظهار داشت: ادامه شرایط و وضع موجود جهان ممکن نیست و باید تغییرات بزرگی اتفاق بیفتد .هر چند مقطع تغییرات همواره با مشکلاتی مواجه بوده است وی اگربخواهیم دنیا را بسازیم حتما باید مشکلات آن را هم تحمل کنیم.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص دستگیری چند آمریکایی در مرزهای ایران اظهار داشت: چند تن از اتباع دولت آمریکا به مرزهای ایران وارد شدند و این از نظر قوانین ما جرم محسوب می شود و رسیدگی به این موارد بر عهده قوه قضاییه کشور ما و کاملا مستقل می باشد و مقررات و قوانین مخصوص خودش را دارد.من تنها از قوه قضاییه می خواهم رسیدگی به موضوع این چند تبعه آمریکایی در اسرع وقت و بدون اغماض انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه موضوع هولوکاست یک واقعیت دردناک تاریخی برای جامعه یهودی محسوب می شود چرا شما این مسئله را انکار می کنید، اظهار داشت: ما موضوع یهودیان را از صهیونیسم جدا می دانیم.صهیونیسم یک حزب سیاسی است امایهودیان مثل همه انسان ها پیروان یک دین الهی هستند.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: من سوالی را در خصوص مسئله هولوکاست مطرح کردم که به فرض وقوع موضوع هولوکاست این واقعه در کجا و توسط چه کسانی رخ داده و ارتباط هولوکاست با موضوع فلسطین چیست؟ چرا باید مردم فلسطین تاوان آن را بپردازند؟

دکتر احمدی نژاد نتیجه گرفته شده از واقعیت هولوکاست را مهم دانست و گفت: مردم فلسطین شصت سال است که آواره هستند .آنها در محاصره غذا و دارو قرار دارند.به آنها بمب می دهند ولی غذا نمی دهند.ما از این متأسفیم ما با روحیه سلطه گری مخالفیم.مردم فلسطین در جنگ جهانی دوم هیچ نقشی نداشته اند چرا باید آنها تاوان اروپایی ها را پرداخت کنند و اگر بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی موضوع هولوکاست نیست باید کارهای دیگری در دنیا انجام داد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص حضور نظامیان در افغانستان و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران مایل است در مبارزه با تروریسم به آنها یاری رساند اظهار داشت: با وجود رابطه عمیق انسانی و دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای افغانستان و عراق ،مرزهای شرقی و غربی ما کاملا ناامن است.ما علاقمندیم که امنیت در منطقه برقرار شود .سیاست هایی که گروههای اشغالگر با حضور نظامیان خود در منطقه داشته چه تأثیری بر امنیت منطقه داشته است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه مسائل منطقه راه حل نظامی ندارد ، گفت:تجربه تاریخ نشان میدهد که حضور نظامیان در افغانستان شکست خورده است همان طور که صد سال قبل نیروهای انگلیسی با شکست از افغانستان خارج شدند و سی سال پیش شوروی از منطقه خارج شد .نیروهای نظامی مستقر در افغانستان چه تضمینی برای عدم شکست خود دارند.

وی با بیان اینکه ریشه مسئله افغانستان برپایی امنیت است ،تصریح کرد:آیا وضعیت امروز افغانستان بهتر از سالهای گذشته است.با حضور نیروهای نظامی در افغانستان تولید مواد مخدر چند برابر شده است و این یک فاجعه است.باید در سیاست ها وروشها تجدید نظر کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع هسته ای ایران و تصمیم ایران در جلسه اول اکتبر اظهار داشت:ما موضوع هسته ای را طبق قانون فقط از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می¬دهیم و کسانی که می خواهند قوانین جهانی را بشکنند خود پایه گذار ناامنی در جهان هستند.امروز باید مسئله ناامنی در جهان را ریشه یابی کرد و راه حل های اساسی برای آن پیدا کرد.ادبیات نظامی بعد از جنگ دوم جهانی کارآیی خودش را از دست داده است.

دکتر احمدی نژاد سه نکته برای موضوع هسته ای مطرح کرد و ادامه داد:نکته اول اینکه وجود سلاح هسته ای پایه تهدید و ناامنی است و باید عزم جهانی برای خلع سلاح کامل هسته ای ایجادشود.نکته دوم اینکه باید زمینه برای بهره برداری از انرژی هسته ای صلح آمیز فراهم شود و همه بتوانند از این تکنولوژی در جهت صلح استفاده نمایند.

وی درباره نکته سوم گفت: امروز برای نیروگاه بوشهر غنی سازی با 3.5 درصد انجام شود اما برای رآکتور تهران که رادیوداروها را تولید می کند نیازمند رآکتوری با غنای نزدیک بیست درصد هستیم و علاقمندیم آن را خریداری کنیم و این موضوع می تواند مورد بحث قرار گیرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص اغتشاشات اخیر در ایران و کشته شدن عده ای در این حوادث اظهار داشت: متأسفانه در این حوادث عده ای کشته شدند .ما مخالف کشتار مردم هستیم و در خصوص حوادث اخیر در ایران هم من از دستگاه قضایی خواستم که این موضوع دقیقاً بررسی و رسیدگی شود.

دکتر احمدی نژاد در ادامه با اشاره به دخالت و تأثیرگذاری بیگانگان در حوادث اخیر ایران تصریح کرد: ما آنها را مقصر می دانیم و به لطف خدا راههای دخالت بیگانگان را در مسائل داخلی ایران خواهیم بست.

وی در خصوص اوباما و مواضع وی اظهار داشت: دنیا نیازمند تغییرات است و امیدوارم آقای اوباما در جهت تغییر گام بردارد .آقای اوباما زمان بی نهایتی برای اصلاح سیاست های غلط گذشته ندارد و تغییرات باید سریع و مبنایی باشد و ما اعلام می¬کنیم از این تغییرات استقبال می کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که اگر ایران در خصوص مسئله هسته ای موضع جاه طلبی ندارد چرا پروتکل آژانس را امضاء نکرده است، گفت:آژانس در گزارشات خود اعلام کرده است که هیچ گونه انحرافی در مسئله هسته ای ایران وجود ندارد.من اینجا سوال می کنم چه کسی باید پروتکل را امضا کند کسی که دهها هزار کلاهک هسته ای دارد یا کسی که در ابتدای مسیر غنی سازی در جهت صلح هست؟کشورهایی که کلاهک هسته ای دارند حتی «ان.پی.تی» را هم امضا نکردند. بنابراین ابتدا باید دولت هایی که مدعی هستند سلاح¬های هسته ای خودشان را از بین ببرند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد:ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم .توصیه ای که به آقای اوباما دارم این است که سیاست ها باید عوض شود نه بسته بندی ها .