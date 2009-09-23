ظلم عامل تفرقه در یمن است/ 76 کشته در درگیری شب گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، "محمد عبدالسلام" سخنگوی رهبر گروه الحوثی (عبدالملک الحوثی) با اشاره به اینکه مشکلی با حاکمیت نظام جمهوری در یمن ندارند، افزود: ما وجود هر گونه ارتباطی با ایران را تکذیب می کنیم.

مقامات یمنی گروه الحوثی را به تلاش برای سرنگونی نظام حاکم بر این کشور متهم می کنند.

یمن پیش از این تا سال 1962 تحت امامت شیعیان زیدیه اداره می شد که در همین سال در پی انقلابی که در این کشور رخ داد، حاکمیت خود را از دست دادند.

از سوی دیگر پایگاه خبری "یمن نیوز" روز گذشته از کشته شدن 76 نفر از گروه الحوثی و زخمی شدن 150 نفر دیگر در منطقه "حرف سفیان" "ملاحیظ" و "منبه" خبر داد.

در بین کشته شدگان 26 نفر از فرماندهان گروه الحوثی دیده می شوند.