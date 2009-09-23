ترکیب تیم زنان و مردان ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی تیراندازی به اهداف پروازی آسیا در رده سنی بزرگسالان از پنجم تا یازدهم مهر ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود که به همین منظور سرمربی تیم ملی اسامی نفرات نهایی را برای اعزام به این رقابتها اعلام کرد.

در بخش مردان تنها مسلم میر محمدی عازم این رقابتها خواهد شد. در بخش زنان نیز معصومه عامری، نرگس رنجبر و سپیده سیرانی ترکیب تیم کشورمان را تشکیل می‌‍دهند.

احمد رضاهامونی حقیقت نیز به عنوان سرمربی این تیم را همراهی خواهد کرد. طبق نظر سرمربی تیم ملی، تیراندازان تنها در رشته تراپ عازم رقابتهای قهرمانی آسیا می‌شوند زیرا نمایندگان کشورمان تنها در این ماده در آسیا بیشتر از مابقی مواد رشته اهداف پروازی شانس کسب مدال یا نتیجه بهتر را دارند.