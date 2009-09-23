بدشانسی و اشتباهات داوری پاس را قعرنشین لیگ برتر کرده است

امید خورج در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: تیم ما بازیهای خیلی خوبی انجام می دهد ولی درنتیجه گیری ضعیف هستیم و دلیل آن بدشانسی و اشتباهات داوری است که ما را به قعر جدول برده است.

وی ادامه داد: باز هم نیاز به فرصت داریم و با گذشت 7 هفته از بازیها، تیم هماهنگ شده اما بازیکنانمان نیاز به تجربه دارند.

مدافع تیم فوتبال پاس همدان تصریح کرد: منصوریان در نتایج ضعیف تیم ما مقصر نیست و زحمات زیادی برای نتیجه گیری تیم می کشد اما بازیکنانمان کم تجربه هستند و گل های بد می خورند.

خورج خاطرنشان کرد: بودجه تیم ما پایین بود و به همین دلیل توان خرید بازیکنان بزرگ را نداشتیم اما شرایط مان عوض می شود و پاس قعرنشین نمی ماند.

دیدار تیم های فوتبال پاس همدان و ذوب آهن اصفهان روز پنجشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود.