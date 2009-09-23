یک ایرانی جایزه ویژه بزرگترین انجمن بتن جهان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر رمضانیانپور استاد دانشکده مهندسی عمران و رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی انجمن بتن آمریکا به علت انجام فعالیتهای ارزشمند در زمینه تکنولوژی بتنی نظیر چاپ 45 کتاب، 285 مقاله در مجلات و کنفرانسهای بین‌المللی، ثبت 12 اختراع، عضو مجامع علمی، ملی و بین ‌المللی، مدرس دانشگاههای ایران و خارج، مشاوره پروژه‌ های مهم بتنی کشور، برنده جوایز مختلف بین ‌المللی و خدمات 34 ساله در زمینه بتن به عنوان محقق برجسته انتخاب شد.

انجمن بتن آمریکا (Amercan Concrete Institute) یا ACI که بزرگترین انجمن بتن جهان است سالیانه کنفرانسهای بین ‌المللی بتن را در نقاط مختلف دنیا برگزار می کند و هر سال یک تا دو نفر را در سطح جهان توسط یک کمیته بین ‌المللی انتخاب و جایزه ویژه‌ ای را در کنفرانس آن سال به آنها اهدا می‌ کند.

از علی اکبر رمضانیانپور در کنفرانس پیشرفتها در تکنولوژی بتن که 23 مهرماه در اسپانیا که توسط Canmet/ACI برگزار می‌ شود قدردانی خواهد شد.