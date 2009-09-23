پلاک فلزی نام زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بر دیوارهای موزه عبرت ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حسن پور در این رابطه گفت: در طول هفت سالی که کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک - شهربانی به دستور محمدرضا پهلوی در محل اداره اطلاعات و زندان موقت شهربانی تشکیل شد هزاران نفر از هموطنان ما اعم از زن و مرد، نوجوان و پیر، روحانی، کاسب و دانشجو و از قشرهای مختلف جامعه دستگیر و از یک روز تا سه سال در این مکان زندانی شدند.

مدیر موزه عبرت ایران با تاکید بر اینکه با تاریخ، گزینشی برخورد نخواهد شد، افزود: معاونت تحقیق و پژوهش موزه عبرت از چهار سال پیش تا کنون با بررسی اسناد، مدارک و پرونده های به جا مانده از ساواک، این زندانیان را جدا از گرایشات فکری، مذهبی یا غیر مذهبی آنها شناسایی کرد. این تعداد تا کنون به 8422 نفر رسیده است.

وی گفت: اسامی، نام پدر، تاریخ تولد و تاریخ دستگیری این زندانیان روی پلاک های استیل حک و روی آجرهای ورودی موزه عبرت به ترتیب حروف الفبا نصب شد که زیبایی خاصی به موزه داده اند. هر کس هم که اسمش در بین این زندانیان نباشد یا چنین کسی را می شناسد می تواند به ما اطلاع دهد تا آن را بررسی کنیم.

به گفته حسن پور بیشترین مدت زندانی بودن مربوط به عزت شاهی (مطهری) به مدت سه سال، شهید رجایی به مدت دو سال و دکتر علی شریعتی بیش از یک سال و نیم می شود. کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی در اوایل بهمن 1350 به دستور محمدرضا پهلوی تشکیل شد.

رونمایی از کتاب فلزی زندانیان

همچنین معاونت روابط عمومی موزه عبرت گزارش داد به زودی کتاب فلزی موزه عبرت که شامل اسامی زندانیان، کمیته مشترک ضد خرابکاری است در محل موزه عبرت ایران نصب می شود. مسئول روابط عمومی موزه عبرت ایران در توضیح جزئیات اجرای این طرح گفت: این کتاب از استیل مات در 18 برگ ساخته شده و 17 موضوع مختلف درباره زندگی زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک را در بر می گیرد. این کتاب اطلاعات همه آن 8442 نفر زندانی شناسایی شده را در بر دارد.

کتاب های ساخته شده و پایه هیا آن در حال ساخت است و پیش بینی می شود تا دو ماه دیگر رونمایی شود. ابعاد هر ورقن این کتاب 100در 70 سانتی متر است و با آ« که خیلی سنگین است قابلیت تورق دارد.

شروع عملیات دالان تاریخ

مراحل تحقیق و پژوهش ساخت دالان تاریخ هم در موزه عبرت ایران آغاز شد.

مدیر موزه عبرت با بیان این مطلب گفت: سال گذشته 500 میلیون تومان از اعتبارات رئیس جمهور به موزه عبرت اختصاص داده شد تا بتوان ساختمان آگاهی سابق را بازسازی و آن را برای طرح دالان تاریخ آماده کرد. هر چند که این بودجه خیلی کم است اما نطقه آغازی برای اجرای این پروژه بزرگ است.

ساختمان آگاهی بخشی از کمیته مشترک ضد خرابکاری بوده که از پس از پیروزی انقلاب به نیروی انتظامی واگذار شد و آنها نیز این ساختمان را به وزارت امور خارجه فروختند.

حدود چهار سال پیش با انجام توافقاتی این ساختمان به موزه عبرت ایران تحویل داده شد.

حسن پور گفت: هم زمان هم طرح سازه ای دالان تاریخ در حال آماده شده است و هم محتوای آن با کمک اعضای هیئت مدیره موزه که همگی از کارشناسان تاریخ معاصر هستند و همین طور استادان رشته تاریخ در حال تهیه است.

همچنین گروه هنری شامل مجسمه سازمان و نقاشان با معرفی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال آماده سازی طرح دالان تاریخ هستند.

دالان تاریخ شامل 22 غرفه است که از کودتای سال 1299 تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 را شامل می شود. قرار است استادان رشته تاریخ هر یک در نوبت های جداگانه به موزه عبرت بیایند و نظر خود را درباره دالان تاریخ ارائه کنند.

خسرو معتضد اولین کسی بود که هفته گذشته به عنوان کارشناس تاریخ به موزه عبرت آمد و نظرات کارشناسی خود را ارائه داد.