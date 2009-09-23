هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف ایرانی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی زاده امروز در مراسم آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف در تهران گفت: فرش ایرانی آینه تمام نمای تمدن ایران است و این دست آفریده پرنقش و نگار ایرانی، ره آورد زندگی پرتلاش هنرمندان ایرانی است.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: این کالای تحسین برانگیز هنری- تجاری ‌موجبات اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشور را در بخش طراحی، رنگرزی، رفوگری، ریسندگی، تعمیرات، قالیشویی و تجارت شده است و ضمن ایجاد درآمد ارزی و تقویت بنیه فرهنگی و اقتصادی این مرز و بوم، هنر وصنعت کشور را تقویت می کند.

وی تصریح کرد: در این میان تشکیل نمایشگاههای تخصصی فرصتی برای به نمایش گذاشتن توانمندی هنرمندان این عرصه در بخش های مختلف تولیدی است ضمن اینکه می تواند دستاوردها و فناوری های نوین را به عرصه ظهور رساند.

به گفته قلی زاده، ایران با پشتوانه قوی و یک قرن تجربه در صنعت فرش وبا دارابودن منابع انسانی متخصص و باتجربه، سرمایه گذاریهای گسترده ای در این زمینه انجام داده است. نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا ضمن ایجاد زمینه توسعه فعالیت در زمینه بازاریابی فرش دستباف ایرانی، این دستاورد ارزشمند تجاری به همه دنیا شناسانده شود.