دانش آموزان "قِران" چشم انتظار معلم/ بازگشایی بی تکلف مدارس چند نفره

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حالیکه امروز سراسر کشور جشنهای مختلفی با حضور مدیران و مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی برگزار شد در یکی از روستاهای اطراف سنندج دانش آموزان همچنان چشم انتظار ورود معلم خود و آغاز کلاسهای درس هستند.

تنها در فاصله 30 کیلومتری شهر سنندج روستایی با جمعیت حدود 75 نفر و با 14 خانوار واقع شده است که در سال جاری تحصیلی تنها چهار دانش آموز دارد ولی تا کنون وضعیت حضور آنها در کلاسهای درس سال جاری مشخص نیست و آنها همچنان چشم انتظار ورود معلم خود و آغاز سال تحصیلی هستند.

امروز در جشنهای کشوری، استانی و شهرستانی بازگشایی مدارس، مسئولان به ارائه آمارهای ریز و درشت و کارهای خود پرداخته اما یقینا هیچکس حتی فکر وجود دانش آموزانی را در این روستا نکرده و علیرغم پیگیریهای والدین آنها تا کنون وضعیتشان برای ادامه تحصیل مشخص نیست.

مدرسه روستای قران

صنا دانش آموز کلاس اول ابتدایی روستای قران است و با شور و شوق فراوان کیف، لباس و کتاب مدرسه را آماده کرده که امروز سر کلاس باشد ولی نه تنها معلم ندارد بلکه دی ماه سال گذشته تنها سرپناه آنها را که به زحمت می توان نامش را مدرسه گذاشت تخریب شده و در آموزش و پرورش کردستان هم هیچگونه تدبیری برای درس خواندن صنا و سه دانش آموز دیگر این روستا اندیشیده نشده است.

مکانی که سالهای گذشته به عنوان مدرسه دانش آموزان روستایی قران مورد استفاده قرار می گرفته خانه ای است مخروبه و گلی که سال گذشته تخریب و امروز به غیر از یک تابلو با عبارت سازمان آموزش و پرورش استان کردستان، آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج و مدرسه روستای قران و یک تخته سیاه که البته گوشه ای از آن شکسته چیزی دیگری وجود ندارد.

همکلام شدن با صنا و مادرش جلو این خانه مخروبه که سال گذشته مدرسه بود، آن هم در روزی که قرار بود او سر صندلی های مدرسه و در کنار سایر دانش آموزان قرار گیرد به راستی زیبا و شنیدنی است، مادر صنا در این رابطه می گوید: صبح زود همه را از خواب بیدار کرده و می گفت که باید ساعت هشت صبح جلو مدرسه باشد چرا که امروز مدرسه ها باز می شوند.

تنها کلاس درس مدرسه روستای قران

مادر صنا ادامه می دهد: تلاشهای ما برای متقاعد کردن صنا هیچ نتیجه ای نداشت و او صبح زود مانتو و شلوار پوشید و کیف خود را برداشت و راهی مدرسه شد و تاکنون نیز حاضر نشده که به خانه بیاید و می گوید که امروز او حتما باید سرکلاس حاضر شود.

مادر صنا می گوید که تاکنون چندین بار نیز به آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج مراجعه کرده و تاکنون جواب قانع کننده ای به ما داده نشده و ما همچنان نمی دانیم که تکلیف فرزندانمان در سال جاری چه خواهد شد.

در حالی که روستای قران تنها چهار دانش آموز دارد و با توجه به سیاستهای آموزش و پرورش کشور نمی شود برای تنها چهار دانش آموز یک معلم در نظر گرفت اما می شود با پرداخت هزینه ای مختصر جهت تردد زمینه تحصیل آنها را در روستاهای اطراف فراهم کرد.

تنها کمتر از یک کیلومتر از روستای قران روستای دیگر قرار دارد به نام اسلام آباد، که برخلاف روستای قران امروز دانش آموزان این روستا روز اول ورود به مدرسه را جشن گرفته اند.

جشنی که به غیر از یک دسته گل و یک نوشته با خودکار چیز دیگری ندارد اما خوشحالی و شوق بازگشایی مدارس را می توان در چشم تک تک این دانش آموزان احساس کرد چرا که آنها بعد از سه ماه تعطیلی بار دیگر راه مدرسه را در پیش گرفته و قرار است در یک مقطع تحصیلی بالاتر به یادگیری بپردازند.

آقای کرماجیان که 19 سال است به عنوان معلم در این روستا مشغول به فعالیت است، با روی باز ما را می پذیرد و تا برایش توضیح می دهم که خبرنگارم و برای تهیه گزارش آمده ام لبخندی می زند و می گوید قابل باور نیست، چرا که معمولا خبرنگارها سعی می کنند که بیشتر مراسم های را پوشش دهند که مسئول و یا مدیری در آنجا باشد.

معلم روستای اسلام آباد و دانش آموزان

ساعت 20 دقیقه از هشت گذشته بود که دانش آموزان روستا یکی پس از دیگری به مدرسه آمدند و بعد از چند دقیقه تعدادشان به هشت نفر رسید، و معلم روستا از یکی از دانش آموزان خواست که یک سوره قرآن را تلاوت کرده و سپس وی نیز سه تا چهار دقیقه برایشان حرف زد.

بعد از پایان این مراسم که بسیار ساده بود دانش آموزان راهی کلاس های درس شدند و هر هشت نفر که در چهار مقطع تحصیلی درس می خواندند در یک کلاس نشستند.

معلم روستا می گفت: با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان کم است، تنها یک معلم باید به همه این دانش آموزان درس دهد و بنابراین مجبوریم که همه آنها را داخل یک کلاس درس قرار دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی که چگونه می شود که چهار مقطع تحصیلی در یک کلاس درس و آن هم توسط یک معلم مدیریت شوند؟ گفت: هر چند که شرایط تاحدودی سخت و دشوار است ولی من سعی می کنم که درس یک مقطع را تمام کرده و تکالیفی برای وی قرار دهم تا درس سایر مقطعها را هم به این شیوه ادامه دهم.

جومونگ در مدارس دوردست روستایی!

ساعت 9 صبح معلم تدریس را با تینا که تنها دانش آموز وی در مقطع ابتدایی است آغاز می کند که عکس روی جلد کتابهای تینا نیز در نوع خود جالب است اینجا هم تصاویر بازیگران سریال تلویزیونی جومونگ بر روی کتابهای دانش آموز کلاس اول دبستان روستای اسلام آباد در 30 کیلومتری سنندج خودنمایی می کند.

آری امروز در میان هیاهو و جشن های کلیشه ای و زنگ زدنهای پرزرق و برق مسئولان، در روستاهایی از کشور دانش آموزانی به مدرسه می روند که در مدرسه آنها نه از جشن و مراسم خبری است و نه از مسئول و مدیری.

خبرنگار مهر امیدوار است مشکل دانش آموزان روستای قران با رسیدن آن به گوش مسئولان حل شود و ذوق و استعداد آنها برای یادگیری ارج نهاده شود.

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