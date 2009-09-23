حضور ایران در بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پاک سرشت در نشستی خبری در تشریح جزئیات بیشتر برگزاری این گردهمایی جهانی صنعت گاز، گفت: این کنگره یکی از بزرگترین گردهمایی های صنعت گاز طبیعی دنیا بوده که هر سه سال یکبار برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی گاز به میزبانی شهر بوینرس آیرس آرژانتین 12 مهر ماه امسال برگزار خواهد شد، تصریح کرد: شرکت ملی گاز به نمایندگی از ایران در این کنگره جهانی حضور می یابد.

مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز با بیان اینکه این اتحایده جهانی گاز از 10 کمیته تخصصی تشکیل شده است، بیان کرد: ایران در هر کمیته سه عضو فعال دارد که قرار است در نشست آرژانتین نتایج برگزاری این کمیته ها بررسی و اعلام شود.

وی افزود: در این گردهمایی حدود یکصد شرکت بزرگ نفت و گاز از 70 کشور دنیا حضور می یابند.

این مقام مسئول با بیان اینکه از سوی دبیر خانه این اتحادیه تاکنون تعداد 19 مقاله ایرانی برای ارائه مورد پذیرش قرار گرفته است، یادآور شد: همچنین در حاشیه این گردهمایی قرار است یک نمایشگاه تخصصی با موضوعات نفت و گاز ایجاد شود.

پاک سرشت در پایان خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه جانبی علاوه بر شرکت گاز، چندین شرکت نفت و گاز ایرانی نیز حضور می یابند.

