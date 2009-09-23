محله های شهر یاسوج صاحب شهردار می شود

سید صابر محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این طرح با هدف افزایش مشارکت عمومی و همکاری شهروندان در اداره شهر و آشنایی آنان با حقوق شهروندی، تهیه و اجرا شده است .

وی با اشاره به تاثیر فرهنگی و عملکردی این طرح بر جامعه شهری بیان کرد: یکی از ماموریتهای شهرداران محله، نظارت بر پاکیزگی و زیبایی سازی محله های شهر و انعکاس مشکلات و معضلات موجود در سطح محله ها به شهرداری است.

محمدیان اظهار داشت: شهرداران محله همچنین می توانند با حمایت شهرداری، برنامه های مختلف فرهنگی را که به رشد فکری، فرهنگی ومعنوی ساکنان محله کمک می کند، در محله ها اجرا نمایند .

وی یادآور شد: محله هایی که بهترین همکاری را با شهرداران محله داشته باشند از خدمات تشویقی شهرداری برخوردار خواهند شد .