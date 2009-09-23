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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

محله های شهر یاسوج صاحب شهردار می شود

محله های شهر یاسوج صاحب شهردار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری یاسوج گفت: نام نویسی از علاقمندان و واجدان شرایط شهردار محله در شهرداری یاسوج آغاز شد.

سید صابر محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این طرح با هدف افزایش مشارکت عمومی و همکاری شهروندان در اداره شهر و آشنایی آنان با حقوق شهروندی، تهیه و اجرا شده است.

وی با اشاره به تاثیر فرهنگی و عملکردی این طرح بر جامعه شهری بیان کرد: یکی از ماموریتهای شهرداران محله، نظارت بر پاکیزگی و زیبایی سازی محله های شهر و انعکاس مشکلات و معضلات موجود در سطح محله ها به شهرداری است.

محمدیان اظهار داشت: شهرداران محله همچنین می توانند با حمایت شهرداری، برنامه های مختلف فرهنگی را که به رشد فکری، فرهنگی ومعنوی ساکنان محله کمک می کند، در محله ها اجرا نمایند.

وی یادآور شد: محله هایی که بهترین همکاری را با شهرداران محله داشته باشند از خدمات تشویقی شهرداری برخوردار خواهند شد.

محمدیان عنوان کرد: افرادی که بالای 25 سال سن دارند و ساکن محله های 23 گانه شهر یاسوج هستند، می توانند به حوزه معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری یاسوج مراجعه و ثبت نام کنند.

کد مطلب 951530

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