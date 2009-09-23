مشکلات معیشتی معلمان باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی صبح چهارشنبه همزمان با اولین روز از فصل پاییز با حضور در دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهرک امام حسن قم زنگ مهر را به صدا درآورد.



وی در این مراسم طی سخنانی از علم و ایمان به عنوان دو عنصر مهم حیات انسان یاد کرد و گفت: پیوند این دو عنصر مهم می‌تواند هر جامعه‌ای را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.



رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: توسعه کشور به دو بال علم و ایمان نیاز دارد.



لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موقعیت ویژه شهر قم اظهار داشت: قم از تاریخ علمی بسیار با‌سابقه‌ای برخوردار است و این علم همواره با اخلاق و ایمان همراه بوده است.



وی تأکید کرد: آنچه برای ما ایرانیان مهم است شناسایی، حفظ و استفاده درست از 2 عنصر علم و ایمان است.



رئیس قوه مقننه در ادامه با یادآوری تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمی کشور گفت: انقلاب اسلامی بسترهای لازم را برای تحصیل دختران فراهم کرده است و امروز 60 درصد ظرفیت دانشگاه‌های کشور در اختیار بانوان است.



وی یادآور شد: به برکت انقلاب اسلامی نقش بانوان در بخش‌های مهم کشور بسیار برجسته شده و آنان علاوه بر نقش مهم‌شان در تربیت خانواده در عرصه‌های اجتماعی نیز حضوری فعال و تاثیرگذار دارند.



مشکلات فرهنگیان و معلمان باید رفع شود



نمایند مردم قم همچنین در حاشیه مراسم بازگشایی مدارس استان در جمع خبرنگاران بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان و معلمان تأکید کرد و گفت: معلمین کشور قشر بسیار مهم و تاثیرگذاری هستند که در همه صحنه‌های انقلاب حضور پرفروغی داشته‌اند اما هنوز مشکلات مالی و معیشتی فراوانی دارند.



لاریجانی با بیان اینکه معلمان در سر کلاس درس نباید دغدغه معیشت داشته باشند خواستار توجه ویژه دولت به رفع مشکلات معلمان شد و گفت: طی سالیان اخیر اقداماتی در راستای حل مشکل فرهنگیان انجام شده، مجلس نیز به ‌این موضوع توجه کرده است اما مشکلات فرهنگیان و معلمان همچنان پابرجاست و باید حل شود.



رئیس مجلس در ادامه از نیاز کشور به جهش علمی سخن گفت و افزود: بسترها و زیرساختهای این مهم فراهم است و باید از منابع بودجه‌ها به نحو درست استفاده کرد.