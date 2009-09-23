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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

صداگذاری"خانواده ارنست" آغاز شد

صداگذاری"خانواده ارنست" آغاز شد

صدا گذاری فیلم سینمایی "خانواده ارنست" به کارگردانی محسن دامادی به تازگی آغاز شده است.

محسن دامادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم مدتی پیش توسط بابک رضاخانی به پایان رسید و بهروز معاونیان مشغول صدا گذاری است و هنوز آهنگساز مشخص نشده است. با توجه به شرایط اکران عمومی فیلم و مشخص شدن قرار دادها در نیمه دوم سال، امکان نمایش تا بهمن‌ماه وجود ندارد. به همین دلیل در جشنواره فیلم فجر شرکت می‌کنیم.

وی درباره "یک اشتباه کوچولو" افزود: این فیلم به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده و مذاکرات ابتدایی برای اکران آن با شکوفا‌فیلم انجام شده است.

فیلم سینمایی "یک اشتباه کوچولو" یک کمدی خانوادگی و داستان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی است که در آن بازیگرانی چون امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، شیلا خداداد، مریلا زارعی و نادر سلیمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

درخلاصه داستان "خانواده ارنست" آمده است: ماریا از انگلستان و کامران از تهران به اصفهان می‌روند تا میهمان خانواده دکتر ارنست در 150 سال قبل باشند. لاله اسکندری، امین زندگانی، مرضیه خوش‌تراش، پوراندخت مهیمن، مهدی طهرانی، جهانبخش سلطانی و جمشید مشایخی در "خانواده ارنست" به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: م. دامادی، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی قمیشی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: علیرضا احمدی‌کیا، مجری طرح: سیدابراهیم بحرالعلومی، تهیه‌کننده: سیدمحسن طباطبایی‌پور و سرمایه‌گذار: کیومرث وکیلی.

کد مطلب 951537

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