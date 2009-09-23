صداگذاری"خانواده ارنست" آغاز شد

محسن دامادی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم مدتی پیش توسط بابک رضاخانی به پایان رسید و بهروز معاونیان مشغول صدا گذاری است و هنوز آهنگساز مشخص نشده است. با توجه به شرایط اکران عمومی فیلم و مشخص شدن قرار دادها در نیمه دوم سال، امکان نمایش تا بهمن‌ماه وجود ندارد. به همین دلیل در جشنواره فیلم فجر شرکت می‌کنیم.

وی درباره "یک اشتباه کوچولو" افزود: این فیلم به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده و مذاکرات ابتدایی برای اکران آن با شکوفا‌فیلم انجام شده است.

فیلم سینمایی "یک اشتباه کوچولو" یک کمدی خانوادگی و داستان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی است که در آن بازیگرانی چون امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، شیلا خداداد، مریلا زارعی و نادر سلیمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

درخلاصه داستان "خانواده ارنست" آمده است: ماریا از انگلستان و کامران از تهران به اصفهان می‌روند تا میهمان خانواده دکتر ارنست در 150 سال قبل باشند. لاله اسکندری، امین زندگانی، مرضیه خوش‌تراش، پوراندخت مهیمن، مهدی طهرانی، جهانبخش سلطانی و جمشید مشایخی در "خانواده ارنست" به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: م. دامادی، مدیر فیلمبرداری: جمشید الوندی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی قمیشی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: علیرضا احمدی‌کیا، مجری طرح: سیدابراهیم بحرالعلومی، تهیه‌کننده: سیدمحسن طباطبایی‌پور و سرمایه‌گذار: کیومرث وکیلی.