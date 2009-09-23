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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

وزیر بازرگانی :

وزارت بازرگانی آماده همکاری جدید با اتاقهای بازرگانی است

در دیدار و مذاکره رسمی اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با وزیر بازرگانی بر همکاری و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی و عملیاتی شدن منشور همکاری تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بازرگانی، مهدی غضفری وزیر بازرگانی با بیان اینکه ما بر این باور هستیم که در بخش خصوصی فعالیتها پایدارتر و کیفی تر انجام می گیرد، بر انجام پروژه های مشترک با اتاق بازرگانی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی آماده همکاری و همراهی با اتاقهای بازرگانی برای تحرک بخشیدن به حوزه تجارت است، تصریح کرد: منشور همکاری فی ما بین می تواند نقطه قابل اتکایی برای توسعه همکاری ها و رسیدن به اهداف مشترک باشد.

وزیر بازرگانی همچنین بر ارتقای سطح تعاملات اتاقهای بازرگانی با وزارت بازرگان با اجرای پروژه های مشترک در زمینه کاهش قیمت تمام شده کالا و حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد.

در ادامه این دیدار محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز بر تقویت هر چه بیشتر تعاملات و همچنین ضرورت وجود و تقویت تشکلهای اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.

در این دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با بیان مسائل پیش روی تولید کنندگان و صادر کنندگان خاطر نشان کردند کمیته ای برای اجرایی کردن منشور همکاری اتاقهای بازرگانی و وزارت بازرگانی تشکیل شده است که عملیاتی شدن آن می تواند تحول مورد نظر طرفین را ایجاد کند.

همچنین در این جلسه اعضای هیئت رئیسه و به ویژه روسای اتاقهای بازرگانی استانها آمادگی خود را برای پیشبرد برنامه ها و اهداف وزارت بازرگانی اعلام کردند.

کد مطلب 951541

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